Померой радить поливати рослини лише в прохолодні ранкові години. Саме тоді вода встигає добре вбратися в ґрунт, а коріння отримує достатньо вологи. Про це пише Express.

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Коли і як правильно поливати рослини у спеку?

Воду слід лити під корінь, а не на листя. Експертка також закликає не поливати рослини під палючим сонцем, оскільки краплі води можуть обпекти листя.

Вечірній полив допустимий, однак небажаний, адже приваблює шкідників.

Рослини треба поливати вранці / Фото Pinterest

Під час спеки дуже важливо захистити ґрунт від пересихання, адже без цього він швидко розтріскується і втрачає вологу. Одним із найефективніших способів є створення навколо рослин шару дрібного гравію завтовшки приблизно 13 – 15 сантиметрів.

Перед цим із коріння потрібно акуратно прибрати землю або компост, а потім висадити рослину в гравій. Згодом коріння проросте крізь шар гравію в ґрунт.

Такий спосіб допомагає утримувати вологу, забезпечує хороший дренаж, захищає землю від перегріву та не дає їй швидко висихати під сонцем і гарячим вітром.

Також експертка радить регулярно оглядати рослини на наявність попелиці. У спеку ці шкідники дуже швидко розмножуються, особливо на молодих пагонах.

Якщо попелиця все ж з'явилася, уражені рослини можна обприскати водою з кількома краплями засобу для миття посуду. Робити це слід лише ввечері, щоб до ранку листя повністю висохло.

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