Померой советует поливать растения только в прохладные утренние часы. Именно тогда вода успевает хорошо впитаться в почву, а корни получают достаточно влаги. Об этом пишет Express.
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Когда и как правильно поливать растения в жару?
Воду следует лить под корень, а не на листья. Эксперт также призывает не поливать растения под палящим солнцем, поскольку капли воды могут обжечь листья.
Вечерний полив допустим, однако нежелателен, ведь он привлекает вредителей.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Растения нужно поливать утром / Фото Pinterest
Во время жары очень важно защитить почву от пересыхания, ведь без этого она быстро растрескивается и теряет влагу. Одним из самых эффективных способов является создание вокруг растений слоя мелкого гравия толщиной примерно 13 – 15 сантиметров.
Перед этим с корней нужно аккуратно удалить землю или компост, а затем посадить растение в гравий. Со временем корни прорастут сквозь слой гравия в почву.
Такой способ помогает удерживать влагу, обеспечивает хороший дренаж, защищает почву от перегрева и не дает ей быстро высыхать под солнцем и горячим ветром.
Также эксперт советует регулярно осматривать растения на наличие тли. В жару эти вредители очень быстро размножаются, особенно на молодых побегах.
Если тля все же появилась, пораженные растения можно опрыскать водой с несколькими каплями средства для мытья посуды. Делать это следует только вечером, чтобы к утру листья полностью высохли.
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