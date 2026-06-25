Померой советует поливать растения только в прохладные утренние часы. Именно тогда вода успевает хорошо впитаться в почву, а корни получают достаточно влаги. Об этом пишет Express.

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Когда и как правильно поливать растения в жару?

Воду следует лить под корень, а не на листья. Эксперт также призывает не поливать растения под палящим солнцем, поскольку капли воды могут обжечь листья.

Вечерний полив допустим, однако нежелателен, ведь он привлекает вредителей.

Растения нужно поливать утром / Фото Pinterest

Во время жары очень важно защитить почву от пересыхания, ведь без этого она быстро растрескивается и теряет влагу. Одним из самых эффективных способов является создание вокруг растений слоя мелкого гравия толщиной примерно 13 – 15 сантиметров.

Перед этим с корней нужно аккуратно удалить землю или компост, а затем посадить растение в гравий. Со временем корни прорастут сквозь слой гравия в почву.

Такой способ помогает удерживать влагу, обеспечивает хороший дренаж, защищает почву от перегрева и не дает ей быстро высыхать под солнцем и горячим ветром.

Также эксперт советует регулярно осматривать растения на наличие тли. В жару эти вредители очень быстро размножаются, особенно на молодых побегах.

Если тля все же появилась, пораженные растения можно опрыскать водой с несколькими каплями средства для мытья посуды. Делать это следует только вечером, чтобы к утру листья полностью высохли.

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