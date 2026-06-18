Опытный садовод Джерад Брайант назвал 5 признаков того, что пора окучивать картофель. Об этом пишет Epic Gardening.

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Что такое окучивание картофеля и когда его проводить?

Окучивание – это когда молодые зеленые побеги засыпают землей или мульчей. Это стимулирует рост боковых побегов и увеличивает количество клубней. Именно поэтому фермеры выращивают картофель в бороздах и регулярно подсыпают землю, когда стебли растут. Это можно делать и в домашних условиях – достаточно земли, компоста, соломы или листьев.

Когда начинать окучивание:

Потепление погоды

Когда наступает весна и почва прогревается, картофель активно растет. Как только появляются побеги – пора начинать окучивание. Делать это раньше не стоит, чтобы не затруднять рост стеблей.

Побеги длинные и тонкие

Если стебли вытянуты и слабые, их нужно засыпать землей. Это поможет сформировать дополнительные корни и будущие клубни. В горшках можно постепенно досыпать почву или увеличивать высоту контейнера.

Почва "поднимается"

Если земля вокруг кустов трескается или как будто выпирает вверх – это означает, что клубни активно растут. В этот момент нужно добавить почву и закрыть оголенные участки.

Видны клубни

Если картофель начинает выглядывать из почвы, его нужно немедленно засыпать. На свету он зеленеет и становится токсичным, поэтому его обязательно нужно прикрывать землей или мульчей.

Появляются цветы

Это означает, что картофель уже начал формировать клубни. Если вы уже несколько раз окучивали – можно сделать это еще раз в последний раз. Но если вы раньше не окучивали и стебли уже сильно выросли, лучше больше их не засыпать, чтобы не навредить растению.

Окучивание картофеля способствует увеличению урожая / Фото Pinterest

Ранее мы писали о том, чем опрыскивать помидоры во время цветения, чтобы увеличить урожай. Одно из популярных средств – смесь молока и йода. Йод помогает бороться с бактериями, а молоко защищает растение от грибка и обеспечивает его микроэлементами.