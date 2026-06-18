Опытный садовод Джерад Брайант назвал 5 признаков того, что пора окучивать картофель. Об этом пишет Epic Gardening.
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Что такое окучивание картофеля и когда его проводить?
Окучивание – это когда молодые зеленые побеги засыпают землей или мульчей. Это стимулирует рост боковых побегов и увеличивает количество клубней. Именно поэтому фермеры выращивают картофель в бороздах и регулярно подсыпают землю, когда стебли растут. Это можно делать и в домашних условиях – достаточно земли, компоста, соломы или листьев.
Когда начинать окучивание:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Потепление погоды
Когда наступает весна и почва прогревается, картофель активно растет. Как только появляются побеги – пора начинать окучивание. Делать это раньше не стоит, чтобы не затруднять рост стеблей.
Побеги длинные и тонкие
Если стебли вытянуты и слабые, их нужно засыпать землей. Это поможет сформировать дополнительные корни и будущие клубни. В горшках можно постепенно досыпать почву или увеличивать высоту контейнера.
Почва "поднимается"
Если земля вокруг кустов трескается или как будто выпирает вверх – это означает, что клубни активно растут. В этот момент нужно добавить почву и закрыть оголенные участки.
Видны клубни
Если картофель начинает выглядывать из почвы, его нужно немедленно засыпать. На свету он зеленеет и становится токсичным, поэтому его обязательно нужно прикрывать землей или мульчей.
Появляются цветы
Это означает, что картофель уже начал формировать клубни. Если вы уже несколько раз окучивали – можно сделать это еще раз в последний раз. Но если вы раньше не окучивали и стебли уже сильно выросли, лучше больше их не засыпать, чтобы не навредить растению.
Окучивание картофеля способствует увеличению урожая / Фото Pinterest
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