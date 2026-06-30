The Spruce перечисляет 7 овощей, которые помогут сократить расходы на покупки и собрать собственный урожай.

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Какие овощи выгоднее выращивать самостоятельно, чем покупать?

Артишоки

Артишоки считаются одними из самых дорогих овощей в магазинах. Это связано с тем, что их собирают вручную, они выращиваются только в отдельных регионах, а съедобная часть составляет лишь небольшую часть растения.

Семена высевают в помещении за 8 – 10 недель до последних весенних заморозков. Растения лучше всего растут в плодородной, богатой компостом, равномерно увлажненной почве на солнечном месте.

В более холодных регионах артишоки выращивают как однолетнюю культуру, а в теплом климате они могут плодоносить более 10 лет, если каждые несколько лет делить куст.

Артишок богат витаминами и клетчаткой / Фото Pinterest

Спаржа

Спаржа – многолетняя неприхотливая культура, которая после укоренения способна давать урожай до 30 лет. Для этого ей нужно солнечное место, плодородная, хорошо дренированная и постоянно увлажненная почва. Хотя спаржу легко вырастить из семян, она развивается медленно. Поэтому многие огородники высаживают весной однолетние корневища. В первые годы растения не стоит активно срезать, чтобы они хорошо укрепили корневую систему.

Спаржа может давать урожай много лет / Фото Pinterest

Помидоры черри

В последние годы помидоры черри значительно подорожали из-за сочетания высоких пошлин, транспортных расходов и неблагоприятной погоды.

Помидоры черри проще в выращивании, чем крупноплодные сорта, поэтому отлично подходят новичкам. Их можно выращивать как на грядках, так и в контейнерах. Для хорошего урожая нужны солнечное место, плодородная почва и регулярный полив.

Помидоры черри проще выращивать, чем крупные / Фото Pinterest

Французский эстрагон

Французский эстрагон не образует жизнеспособных семян, поэтому его размножают только вегетативно. Именно поэтому эта ароматная пряность стоит довольно дорого.

Эстрагон лучше всего растет на солнечных участках с хорошо дренированной почвой. Регулярная обрезка верхушек и удаление цветочных бутонов стимулирует кущение и обеспечивает стабильный урожай листьев в течение всего лета.

Считается "королем трав" во французской кухне / Фото Pinterest

Бамия съедобная

Свежая бамия тоже стоит дорого. Высокая цена объясняется тем, что молодые стручки нужно часто собирать вручную, пока они не стали жесткими.

Это растение любит солнце, плодородную почву и тепло. Молодые стручки следует регулярно собирать, чтобы стимулировать образование новых плодов.

Бамию можно есть в сыром виде / Фото Pinterest

Красный сладкий перец

Красные, желтые и оранжевые сладкие перцы дороже зеленых, ведь им требуется больше времени, чтобы полностью созреть.

Семена высевают в помещении за 8 – 10 недель до последних заморозков, а после прогрева почвы пересаживают на солнечное место. Перцам нужны плодородная почва и регулярный полив. После того как зеленый перец достигнет нужного размера, придется подождать еще 2 – 4 недели, пока он не приобретет насыщенный красный цвет и сладкий вкус.

Красный перец дешевле выращивать, чем покупать / Фото Pinterest

Васаби

Настоящий васаби получают из подземного стебля японского полуводного растения Wasabia japonica. Это один из самых дорогих овощей в мире: свежее корневище может стоить более 220 долларов за килограмм.

Выращивать васаби из семян непросто, но при достаточном опыте это может быть очень выгодно. Также можно приобрести молодые растения в специализированных питомниках.

Васаби очень прихотлив: ему нужна прохладная температура (7 – 21 градус), густая тень и постоянно влажная, но хорошо дренированная почва. На формирование пригодного к сбору корневища обычно требуется 18–24 месяца.

Васаби – самый дорогой в мире овощ / Фото Pinterest

Обратите внимание! Цены на овощи могут меняться в зависимости от погоды, логистики, стоимости труда и спроса. Поэтому разница между стоимостью выращивания и покупки также будет меняться.

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