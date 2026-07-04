Фахівці Southern Living зазначають, що за правильного застосування такі підживлення можуть стимулювати ріст рослин і підтримувати їхню врожайність.

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Чим підживити огірки?

Одним із найпоживніших органічних добрив вважається пташиний послід. Він містить високу концентрацію азоту, фосфору, калію та мікроелементів, необхідних для росту овочевих культур. Однак використовувати його потрібно обережно.

Свіжий послід має надто високу концентрацію поживних речовин і може пошкодити кореневу систему рослин. Для приготування настою рекомендують:

взяти 2 кілограми свіжого пташиного посліду;

залити 10 літрами води;

накрити ємність і залишити настоюватися на 5 – 7 днів.

Перед використанням концентрат необхідно розвести водою у співвідношенні 1:10. Поливати слід лише по вологому ґрунту – після дощу або звичайного поливу – і тільки між рядами, уникаючи потрапляння розчину безпосередньо під корінь.

Чим підживити огірки у липні / Фото Unsplash

Що ще добре працює для огірків?

Ще одним популярним органічним добривом є настій із бур'янів. Для нього використовують кропиву, кульбабу, хвощ, полин та інші рослини. Бочку або іншу ємність заповнюють зеленню приблизно на три чверті, заливають водою та залишають бродити на сонячному місці, періодично перемішуючи.

Через 7 – 10 днів настій готовий до використання. Перед поливом його також потрібно розвести – приблизно 1 літр настою на 10 літрів води. Під кожну рослину зазвичай вносять 1 – 2 літри розчину. Таке підживлення підходить не лише для огірків, а й для томатів, перцю та капусти.

Важливо! Для бобових і цибулинних культур його застосовувати не рекомендують.

Чому органічні добрива варто використовувати обережно?

Експерти наголошують, що органічні добрива можуть бути дуже ефективними, однак надмірне внесення азоту здатне призвести до активного росту листя на шкоду формуванню плодів. Крім того, неперепрілий або свіжий гній і пташиний послід можуть містити патогенні мікроорганізми. Саме тому їх рекомендують використовувати лише після належного компостування або у вигляді правильно приготованих настоїв і суворо дотримуватися рекомендованих пропорцій.