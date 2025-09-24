Большинство из нас привыкли считать, что отбеливатель – это главный инструмент для дезинфекции на кухне. Он действительно хорошо убивает микробы, но имеет и свои минусы: резкий запах, агрессивное воздействие на ткани и риск повреждения поверхностей.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, особенно это касается раковин из нержавеющей стали – отбеливатель может оставлять на них пятна или даже вызвать коррозию. К счастью, есть безопасная альтернатива, которую часто советуют эксперты по уборке. Каким средством можно продезинфицировать раковину, рассказываем далее.

Чем и как продезинфицировать раковину?

Обычная перекись водорода – это средство, которое обычно стоит в домашней аптечке, прекрасно дезинфицирует, не вредит большинству поверхностей, нетоксичен для людей и животных и не оставляет неприятного запаха.

Чтобы использовать его для дезинфекции раковины, сначала уберите остатки пищи и мусора. Пройдитесь губкой с моющим средством для посуды, чтобы снять грязь и жир. Это подготовит поверхность к дезинфекции.

Далее перелейте перекись в распылитель и равномерно нанесите на всю поверхность раковины. Если распылителя нет, можно просто смочить тряпку и тщательно протереть ею раковину. Оставьте средство на 30 секунд – этого времени достаточно, чтобы оно подействовало. Затем слегка потрите губкой и смойте водой.

Как часто это делать?

Кухонная раковина – одно из самых загрязненных мест в доме, поэтому ее стоит не только мыть, но и дезинфицировать хотя бы раз в неделю. Если вы часто готовите, делайте это еще чаще.

Перекись водорода можно использовать для очистки раковины / Фото Freepik

Что стоит знать об очистке кухонной раковины?

Чистая раковина – это не только эстетика, но и реальная защита от бактерий, которые могут попасть в пищу, поэтому за ней важно ухаживать регулярно. В частности, как пишет Martha Stewart, для очистки раковины следует:

Удалить мусор. Уберите посуду и остатки пищи, смойте грязь теплой водой.

Посыпать пищевой содой. Равномерно распределите пищевую соду по всей поверхности раковины – она мягко очищает, не повреждая материал.

Почистить раковину. Смочите губку или микрофибровую ткань и хорошо потрите поверхность. Сода образует пасту, которая поможет удалить пятна и отполировать металл.

Смыть и протереть. Тщательно промойте раковину теплой водой и вытрите остатки соды.

Скраб с лимоном. Протрите поверхность половинкой лимона или полейте лимонным соком – кислота удалит пятна и оставит свежий аромат.

Обработка уксусом. Смочите ткань в белом уксусе и протрите раковину. Уксус поможет избавиться от минеральных отложений и нейтрализует остатки соды.

Завершающее очищение. Смойте все еще раз теплой водой и вытрите насухо. При необходимости повторите.

Где еще может понадобиться перекись водорода?

Перекись водорода может оказаться полезной не только внутри дома, но и в саду.

Как объясняют эксперты по садоводству, она может помочь бороться с вредителями, дезинфицировать инвентарь и бороться с грибковыми заболеваниями растений.

Однако важно использовать его правильно, чтобы не навредить зелени.