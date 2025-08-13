Азот является одним из важнейших компонентов садовой почвы, поскольку он помогает растениям вырабатывать аминокислоты, необходимые для процветания. Но со временем запасы азота могут истощаться, а это означает, что нужно будет найти способы поддерживать его наличие.

Хотя, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, можно улучшить свою почву удобрениями, есть еще один способ повысить количество азота – выращивать культуры, которые добавляют его в почву. Что это за растения, рассказываем дальше.

К теме Тимьян ползучий вместо газона: естественный способ избавиться от сорняков и украсить двор

Как добавить азот в почву для здоровых и плодотворных растений?

Горох

Горох хорошо известен своей способностью фиксировать азот в почве. Его можно выращивать как для того, чтобы потом употреблять в пищу, так и для того, дать почве питательные вещества.

Фасоль

Это еще одна бобовая культура, что фиксирует азот, а также улучшает потребление воды и питательных веществ растениями благодаря симбиотическим отношениям с грибами в почве.

Растения способны сами повышать уровень азота в земле / Фото Freepik

Клевер

Польза от растений, фиксирующих азот, могут получить не только грядки. Клевер помогает выполнить эту роль. Он – замечательный заменитель почвопокровной и дерновой травы, особенно там, где много домашних животных.

Люпин

Бобовые – не единственные фиксаторы азота. Существуют и другие варианты, в частности замечательные цветы раннего лета, такие как люпин. Его цветы могут быть разных оттенков фиолетового, розового, белого, красного, желтого и оранжевого цветов, а само растение обогащает почву.

К слову, другой элемент, что улучшит здоровье растений, – это фосфор, содержание которого также можно увеличить в почве самостоятельно.