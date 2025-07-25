Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, в отличие от кислорода или углекислого газа, которые растения получают из воздуха, фосфор поступает из почвы – и часто его там не хватает. Как определить дефицит фосфора и чем пополнить его запасы, рассказываем далее.

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Как узнать, хватает ли растениям фосфора

Первый шаг – провести анализ почвы. Если результаты покажут дефицит фосфора, стоит обратить внимание и на pH почвы: слишком кислый (ниже 5,5) затрудняет усвоение фосфора.,Оптимальный диапазон – от 5,5 до 7 _COPY2 5.

Как обогатить почву фосфором

Удобрение с высоким содержанием фосфора. Ищите удобрения со сбалансированным или повышенным значением элемента в маркировке. Такие формулы особенно полезны во время цветения и плодоношения.

Компост с навозом. Куриный и коровий навоз – природные источники фосфора. Но важно, чтобы навоз был компостированный, – иначе рискуете перенасытить почву азотом.

Каменный фосфат. Это минеральная добавка медленного действия, которая постепенно обогащает почву фосфором. Ее можно использовать для долгосрочного улучшения плодородия.

Костная мука. Природный вариант медленного высвобождения. Ее стоит использовать перед посадкой или в процессе ухода за корнеплодами и плодовыми культурами.

Кстати, помимо фосфора растениям нужен также и кальций, дефицит которого стоит пополнять регулярно.