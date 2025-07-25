Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, на відміну від кисню чи вуглекислого газу, які рослини отримують із повітря, фосфор надходить із ґрунту – і часто його там бракує. Як визначити дефіцит фосфору та чим поповнити його запаси, розповідаємо далі.

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Як дізнатися, чи вистачає рослинам фосфору

Перший крок – провести аналіз ґрунту. Якщо результати покажуть дефіцит фосфору, варто звернути увагу й на pH ґрунту: занадто кислий (нижче 5,5) ускладнює засвоєння фосфору. Оптимальний діапазон – від 5,5 до 7,5.

Як збагатити ґрунт фосфором

Добриво з високим вмістом фосфору. Шукайте добрива зі збалансованим або підвищеним значенням елемента в маркуванні. Такі формули особливо корисні під час цвітіння та плодоношення.

Компост із гноєм. Курячий і коров’ячий гній – природні джерела фосфору. Але важливо, щоб гній був компостований, – інакше ризикуєте перенаситити ґрунт азотом.

Кам’яний фосфат. Це мінеральна добавка повільної дії, яка поступово збагачує ґрунт фосфором. Її можна використовувати для довгострокового покращення родючості.

Кісткове борошно. Природний варіант повільного вивільнення. Його варто використовувати перед посадкою або в процесі догляду за коренеплодами та плодовими культурами.

До речі, крім фосфору рослинам потрібен також і кальцій, дефіцит якого варто поповнювати регулярно.