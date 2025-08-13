Азот є одним з найважливіших компонентів садового ґрунту, оскільки він допомагає рослинам виробляти амінокислоти, необхідні для процвітання. Але з часом запаси азоту можуть виснажуватися, а це означає, що потрібно буде знайти способи підтримувати його наявність.

Хоча, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, можна покращити свій ґрунт добривами, є ще один спосіб підвищити кількість азоту – вирощувати культури, які додають його у ґрунт. Що це за рослини, розповідаємо далі.

Як додати азот у ґрунт для здорових та плідних рослин?

Горох

Горох добре відомий своєю здатністю фіксувати азот у ґрунті. Його можна вирощувати як для того, щоб потім вживати у їжу, так і для того, дати ґрунту поживні речовини.

Квасоля

Це ще одна бобова культура, що фіксує азот, а також покращує споживання води та поживних речовин рослинами завдяки симбіотичним стосункам з грибами в ґрунті.

Рослини здатні самі підвищувати рівень азоту у землі / Фото Freepik

Конюшина

Користь від рослин, що фіксують азот, можуть отримати не тільки грядки. Конюшина допомагає виконати цю роль. Вона – чудовий замінник ґрунтопокривної та дернової трави, особливо там, де багато домашніх тварин.

Люпин

Бобові – не єдині фіксатори азоту. Існують й інші варіанти, зокрема чудові квіти раннього літа, такі як люпин. Його квіти можуть бути різних відтінків фіолетового, рожевого, білого, червоного, жовтого та помаранчевого кольорів, а сама рослина збагачує ґрунт.

До слова, інший елемент, що покращить здоров'я рослин, – це фосфор, вміст якого також можна збільшити в ґрунті самостійно.