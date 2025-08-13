Хотя, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, можно улучшить свою почву удобрениями, есть еще один способ повысить количество азота – выращивать культуры, которые добавляют его в почву. Что это за растения, рассказываем дальше.

Как добавить азот в почву для здоровых и плодотворных растений?

Горох

Горох хорошо известен своей способностью фиксировать азот в почве. Его можно выращивать как для того, чтобы потом употреблять в пищу, так и для того, дать почве питательные вещества.

Фасоль

Это еще одна бобовая культура, что фиксирует азот, а также улучшает потребление воды и питательных веществ растениями благодаря симбиотическим отношениям с грибами в почве.

Растения способны сами повышать уровень азота в земле / Фото Freepik

Клевер

Польза от растений, фиксирующих азот, могут получить не только грядки. Клевер помогает выполнить эту роль. Он – замечательный заменитель почвопокровной и дерновой травы, особенно там, где много домашних животных.

Люпин

Бобовые – не единственные фиксаторы азота. Существуют и другие варианты, в частности замечательные цветы раннего лета, такие как люпин. Его цветы могут быть разных оттенков фиолетового, розового, белого, красного, желтого и оранжевого цветов, а само растение обогащает почву.

К слову, другой элемент, что улучшит здоровье растений, – это фосфор, содержание которого также можно увеличить в почве самостоятельно.