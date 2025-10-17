Без хаоса и коробок: где хранить вещи даже в крошечной квартире
- Организуйте пространство в маленькой квартире, начиная с ревизии и определения категорий вещей, таких как одежда и посуда.
- Используйте умную мебель и пространство под кроватью для эффективного хранения вещей, чтобы сохранить порядок и комфорт даже в небольшом жилье.
В маленьких квартирах каждый сантиметр пространства имеет значение. Но на самом деле даже в самом маленьком помещении можно создать комфорт и порядок, если правильно организовать хранение.
Как организовать пространство, не загромождая жилье, рассказали дизайнеры Ольга Дуквен и Севара Арипходжаева в комментарии Village, передает 24 Канал.
Как хранить вещи в маленькой квартире?
- Начните с ревизии
Прежде всего, стоит определить, что именно вы хотите хранить.
Возьмите лист бумаги и запишите все категории вещей – обувь, одежда, посуда, книги. Когда вы увидите количество на бумаге, станет понятно, сколько места нужно,
– посоветовала Ольга.
- Организуйте гардеробную грамотно
The Spruce пишет: прежде чем ставить шкаф, подумайте, как вам удобно хранить вещи. Используйте выдвижные ящики, брючницы, модули с карманами. Для шарфов, галстуков и сумок – крючки или выдвижные полки. Если шкаф доходит до потолка – установите подъемный механизм для вешалок.
- Используйте пространство под кроватью и за диваном
Подъемная кровать или подиум – это идеальный вариант для хранения чемоданов, сезонной одежды или спортивного снаряжения. Также можно сделать выдвижную нишу за диваном – там удобно держать вещи, которые не используются ежедневно.
Как хранить вещи, если в квартире мало места / Фото Rozetka
- Умная мебель
Журнальные столики с ящиками, пуфы с внутренним отсеком или корзины-столики помогут спрятать книги, пледы или мелочи.
Что известно о правиле 1-3-5?
- Ранее мы рассказывали о правиле 1-3-5, которое помогает организовать пространство для идеального дома. Эксперты объяснили, что сначала надо определить главные задачи, а после – разделить их по категориям.
- Так, сначала необходимо выполнить одну сложную задачу, а после – более простые. Правило 1-3-5 поможет разобрать беспорядок, улучшает производительность и позволяет организовать идеальное пространство в доме.