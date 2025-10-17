У маленьких квартирах кожен сантиметр простору має значення. Але насправді навіть у найменшому помешканні можна створити комфорт і порядок – якщо правильно організувати зберігання.

Як організувати простір, не захаращуючи житло, розповіли дизайнерки Ольга Дуквен і Севара Аріпходжаєва у коментарі Village, передає 24 Канал.

Дивіться також Чоловік підняв старий лінолеум – і знайшов під ним унікальну річ

Як зберігати речі у маленькій квартирі?

Почніть із ревізії

Перш за все, варто визначити, що саме ви хочете зберігати.

Візьміть аркуш паперу і запишіть усі категорії речей – взуття, одяг, посуд, книги. Коли ви побачите кількість на папері, стане зрозуміло, скільки місця потрібно,

– порадила Ольга.

Організуйте гардеробну грамотно

The Spruce пише: перш ніж ставити шафу, подумайте, як вам зручно зберігати речі. Використовуйте висувні ящики, брючниці, модулі з кишенями. Для шарфів, краваток і сумок – гачки або висувні полиці. Якщо шафа доходить до стелі – встановіть підйомний механізм для вішалок.

Використовуйте простір під ліжком і за диваном

Підйомне ліжко або подіум – це ідеальний варіант для зберігання валіз, сезонного одягу чи спортивного спорядження. Також можна зробити висувну нішу за диваном – там зручно тримати речі, які не використовуються щодня.



Як зберігати речі, якщо в квартирі мало місця / Фото Rozetka

Розумні меблі

Журнальні столики з ящиками, пуфи з внутрішнім відсіком або корзини-столики допоможуть сховати книги, пледи чи дрібниці.

Що відомо про правило 1-3-5?