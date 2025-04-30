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Дом Вокруг дома Неожиданный дизайнерский акцент: как обновить свою веранду с помощью диско-шара
30 апреля, 21:02
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Неожиданный дизайнерский акцент: как обновить свою веранду с помощью диско-шара

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Диско-шарики могут стать стильным элементом декора для веранды, создавая уникальную атмосферу и оживляя пространство.
  • Они хорошо сочетаются с различными стилями, а также их можно сделать собственноручно из доступных материалов.

Хотя диско-шары обычно ассоциируются с ночными клубами или вечеринками 70-х, они могут стать стильным и неожиданно удачным элементом декора для веранды.

Благодаря своей способности улавливать и отражать свет, такой шар не только создает уникальную атмосферу, но и оживляет пространство, добавляя визуального объема и динамики. Как им украсить крыльцо, рассказывает 24 Канал.

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Почему стоит попробовать добавить диско-акцент

  • Эффект игры света.

В солнечные дни зеркальная поверхность диско-шара рассеивает лучи по всей веранде, создавая мягкое мерцание. Это добавляет пространству живости, даже если мебель и стены имеют нейтральные оттенки.

  • Легкий акцент.

Диско-шар может стать главным декоративным элементом, который не перегружает интерьер. Она работает как минималистичный, но выразительный акцент.

  • Атмосфера вечеринки.

Подсвеченный вечером (например, гирляндой или направленной лампой), шар создает уютное, игривое настроение. Это идеальное решение для дружеских встреч или романтического ужина на свежем воздухе.

  • Универсальность.

Диско-шары хорошо сочетаются с разными стилями – от бохо до модерна. Они одинаково хорошо смотрятся как в деревянной, так и в металлической беседке.

Как украсить веранду: смотрите видео

Как сделать диско-шар своими руками

Вы можете создать собственный диско-шар из доступных материалов. Для этого понадобится: пенопластовый или пластиковый шар (диаметром 20 – 30 сантиметров) или можно использовать старый глобус, зеркальная мозаика или разрезанные на квадратики зеркальные плитки, клей, нить, веревка или металлическая петля для подвешивания.

Если шар полый, сделайте отверстие и закрепите петлю или веревку для подвешивания.

Далее, начиная снизу, приклеивайте зеркальные кусочки равномерно по всей поверхности шара. Лучше всего начинать с одной стороны и продвигаться по спирали.

Дайте клею полностью высохнуть (обычно на это надо 12 – 24 часа).

Подвесьте шар на веранде так, чтобы на него попадал естественный свет или свет от гирлянды или фонаря.

В результате вы получите недорогой, но эффектный способ обновить пространство веранды, не прибегая к капитальному ремонту. Такой шар добавляет света, настроения и немного ретро-шарма – именно то, что нужно для уютного отдыха на свежем воздухе.

К слову, это не единственный способ преобразить свой двор. Чтобы сделать элегантный и изысканный двор, можно воспользоваться несколькими другими идеями.