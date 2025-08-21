Пространство над кухонными шкафами часто пустует без дела. Однако на самом деле этот крошечный промежуток от шкафа до потолка полон потенциала.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, благодаря ему можно добавить кухне индивидуальности и даже функциональности. Как это сделать, рассказываем далее.

К теме 3 самые желанные функции кухни, которые повышают стоимость дома

Как использовать пространство над кухонными шкафами?

Место для декора

Размещение на шкафах коллекций керамики, ваз, разделочных досок или текстурированных корзин придаст тепла и текстуры кухне. Этот дизайнерский выбор не только максимизирует вертикальное пространство, но и придает целостный вид шкафам.

Место для хранения

Промежуток между потолком и верхней частью шкафа может быть идеальным местом для хранения вещей. Найдите стеклянные банки для круп и других продуктов или стильные корзины для техники, текстиля или посуды и используйте пространство с пользой.

Пространство над кухонными шкафами не должно пустовать / Фото Freepik

дополнительное освещение

Добавление нежного освещения над шкафами может превратить это пустое пространство удивительно искусным способом. Это можно сделать с помощью чего угодно: от теплых светодиодных лент до небольших скрытых лампочек, которые будут отражать нежное сияние вверх.

Место для озеленения

Зелень – один из самых быстрых способов внести жизнь и цвет в кухонное пространство. Однако выбирая живые растения, стоит отдавать предпочтение вариантам, которые не требуют частого полива и легко растут в затемненных условиях.

К слову, пространство над шкафами, возможно, не придется использовать, если избегать этих 6 ошибок планирования кухни, из-за которых она кажется тесной.