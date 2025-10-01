Как повесить шторы так, чтобы забыть о холоде в квартире
- Эксперт по энергоэффективности советует днем держать шторы открытыми для нагрева комнат солнечным светом, а вечером закрывать для удержания тепла.
- Другие источники теплопотерь включают замочные скважины, вентиляционные отверстия и щели вокруг дверей, которые можно устранить уплотнителями и герметиком.
С наступлением холодов украинцы все чаще задумываются, как сохранить тепло в доме и одновременно не переплачивать за коммунальные услуги. Эксперт по энергоэффективности Джеймс Гаррисон поделился простым лайфхаком, который может существенно сократить потери тепла.
Об этом он рассказал изданию Daily record, передает 24 Канал.
Смотрите также Что учесть во время ремонта, чтобы облегчить уборку: советы экспертов
Как использовать шторы и жалюзи для сохранения тепла?
По словам Гаррисона, окна являются одними из главных источников теплопотерь в доме. Он советует правильно использовать шторы и жалюзи:
- днем – держать их открытыми, чтобы солнечный свет естественно прогревало комнаты;
- вечером – закрывать, создавая своеобразный барьер, который удерживает тепло внутри.
Тяжелые шторы дают лучшую изоляцию, особенно в домах со старыми окнами или одинарным стеклом. Если совместить шторы и жалюзи, это значительно уменьшит сквозняки и утечку тепла,
– объяснил эксперт.
Где еще убегает тепло?
Кроме окон, как пишет U.S. Department of Energy, холод может проникать через замочные скважины, вентиляционные отверстия, электрические розетки и щели вокруг дверей. Гаррисон советует обратить внимание на простые и доступные решения:
- использование уплотнителей и герметика;
- установка крышек на розетки;
- защита от сквозняков для дверей.
Как использовать шторы для сохранения тепла в доме / Фото Unsplash
Такие несложные шаги помогут снизить расходы на отопление в сезон, когда счета за энергоносители традиционно растут.
Какие приемы помогут лучше обогреть дом?
- В современных условиях постоянного роста стоимости коммунальных услуг многие ищут способы сохранить тепло дома без лишних затрат.
- Среди эффективных решений – использование естественного светаднем стоит открывать шторы, чтобы впускать солнечное тепло, а вечером закрывать их для сохранения накопленного тепла.
- Важным шагом является устранение сквозняков через окна, двери или щели в стенах с помощью уплотнителей и изоляции.