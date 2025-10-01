С наступлением холодов украинцы все чаще задумываются, как сохранить тепло в доме и одновременно не переплачивать за коммунальные услуги. Эксперт по энергоэффективности Джеймс Гаррисон поделился простым лайфхаком, который может существенно сократить потери тепла.

Об этом он рассказал изданию Daily record, передает 24 Канал.

Как использовать шторы и жалюзи для сохранения тепла?

По словам Гаррисона, окна являются одними из главных источников теплопотерь в доме. Он советует правильно использовать шторы и жалюзи:

днем – держать их открытыми, чтобы солнечный свет естественно прогревало комнаты;

вечером – закрывать, создавая своеобразный барьер, который удерживает тепло внутри.

Тяжелые шторы дают лучшую изоляцию, особенно в домах со старыми окнами или одинарным стеклом. Если совместить шторы и жалюзи, это значительно уменьшит сквозняки и утечку тепла,

– объяснил эксперт.

Где еще убегает тепло?

Кроме окон, как пишет U.S. Department of Energy, холод может проникать через замочные скважины, вентиляционные отверстия, электрические розетки и щели вокруг дверей. Гаррисон советует обратить внимание на простые и доступные решения:

использование уплотнителей и герметика;

установка крышек на розетки;

защита от сквозняков для дверей.



Как использовать шторы для сохранения тепла в доме / Фото Unsplash

Такие несложные шаги помогут снизить расходы на отопление в сезон, когда счета за энергоносители традиционно растут.

Какие приемы помогут лучше обогреть дом?