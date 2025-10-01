З настанням холодів українці все частіше замислюються, як зберегти тепло в оселі та водночас не переплачувати за комунальні послуги. Експерт з енергоефективності Джеймс Гаррісон поділився простим лайфхаком, який може суттєво скоротити втрати тепла.

Про це він розповів виданню Daily record, передає 24 Канал.

Як використовувати штори та жалюзі для збереження тепла?

За словами Гаррісона, вікна є одними з головних джерел тепловтрат у будинку. Він радить правильно використовувати штори та жалюзі:

вдень – тримати їх відкритими, аби сонячне світло природно прогрівало кімнати;

увечері – закривати, створюючи своєрідний бар’єр, який утримує тепло всередині.

Важчі штори дають кращу ізоляцію, особливо у будинках зі старими вікнами або одинарним склом. Якщо поєднати штори та жалюзі, це значно зменшить протяги та витік тепла,

– пояснив експерт.

Де ще тікає тепло?

Окрім вікон, як пише U.S. Department of Energy, холод може проникати через замкові щілини, вентиляційні отвори, електричні розетки та щілини навколо дверей. Гаррісон радить звернути увагу на прості й доступні рішення:

використання ущільнювачів та герметика;

встановлення кришок на розетки;

захист від протягів для дверей.



Як використати штори для збереження тепла в будинку / Фото Unsplash

Такі нескладні кроки допоможуть знизити витрати на опалення у сезон, коли рахунки за енергоносії традиційно зростають.

Які прийоми допоможуть краще обігріти дім?