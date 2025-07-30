Не только для скрипящих петель: как в быту и уборке можно использовать WD-40
- WD-40 можно использовать в быту и уборке. Он легко борется с различными загрязнениями и удаляет жир.
- Главное – перед использованием протестировать средство на небольшом участке, чтобы не повредить поверхность.
Наверное, в каждом доме есть баллончик WD-40. Обычно, это средство используют для того, чтобы избавиться от скрипящих петель.
Однако это смазочное средство можно использовать и другим способом. Как именно – сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Как можно использовать WD-40?
- Удалить наклейку
Все мы знаем, как раздражает наклейка, которая не снимается с новых предметов. Особенно, когда ее части остаются на посуде или стекле. Однако от нее легко избавиться с помощью WD-40. Достаточно нанести небольшое количество средства, чтобы легко снять наклейку.
- Почистить фурнитуру
Если старая металлическая фурнитура или ножки мебели потеряли блеск, то его легко можно вернуть с помощью WD-40. Эксперты советуют, что смазочное средство работает как полироль, но важно сначала протестировать его на небольшом участке, ведь некоторые поверхности могут потемнеть.
- Для удаления жира
WD-40 может легко очистить кастрюли или сковородки от жира. Достаточно нанести небольшое количество средства и оставить на несколько минут. После посуду надо тщательно вымыть.
- Для ремонта пульта
Если на пульте застряла какая-то кнопка, то это можно исправить с помощью WD-40. Достаточно нанести одну каплю, чтобы ослабить кнопки, которые застряли.
- Удалить помаду с ткани
Если вы случайно испачкали свою любимую футболку помадой, то можно использовать WD-40, чтобы удалить помаду с ткани. Только сначала обязательно протестируйте средство на небольшом, незаметном участке.
- Удалить косметические средства с ковра
Если на ковер случайно попали румяна или тональный крем, то не спешите расстраиваться. Сначала тщательно пропылесосьте его, а затем нанесите WD-40. Это может помочь избавиться от пятен.
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