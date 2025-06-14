Как защитить цветы в саду от кроликов: практические советы
- Рекомендуется использовать физические барьеры, например проволочные ограждения и клетки, чтобы защитить растения от кроликов.
- Высаживайте растения, которые не нравятся кроликам, такие как нарциссы и шалфей, и создавайте неприветливую среду, устраняя места для укрытия.
В сказках и детских книжках кролики - это милые создания с пушистыми хвостиками, мирно лакомящиеся клубникой и цветами. Но в реальной жизни эти симпатичные грызуны способны за ночь уничтожить грядку салата или всю клумбу с петуниями.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, если вы хотите сохранить свой сад, стоит серьезно отнестись к проблеме и научиться держать кроликов подальше от цветов. Что в этом может помочь, рассказываем далее.
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Распознаем вред от кроликов
Кролики чаще всего выходят на охоту ночью, поэтому утром можно увидеть результаты: пропавшие растения, погрызенные стебли, чистые срезы на листьях – как будто кто-то обрезал их ножницами. Дополнительные признаки присутствия кроликов:
- характерные круглые экскременты, разбросанные по саду;
- пучки меха на ветках или заборе;
- следы рытья возле грядок или ограждений.
Физические барьеры – первая линия защиты
Самый надежный способ уберечь растения – создать физическую преграду.
Это может быть ограждение из проволоки – выберите проволочную сетку с маленькими отверстиями (до 2,5 сантиметров), углубите ее в землю на 10 – 15 сантиметров и поднимите на высоту не менее 60 сантиметров. Надежно закрепите деревянными или металлическими кольями.
Также эффективны клетки для отдельных растений – оберните кусты сеткой или используйте сетку для птиц с креплением к земле.
В то же время для защиты деревьев и кустов установите пластиковые кожухи вокруг стволов.
Для дополнительной защиты можно использовать фонари или разбрызгиватели с датчиками движения.
Высаживайте растения, которые не нравится кроликам
Хотя кролики имеют широкий гастрономический вкус, некоторые растения им не нравятся из-за аромата, текстуры или токсичности. Добавьте эти виды в свой цветник:
- бегония;
- календула;
- гиацинты;
- нарциссы;
- герань;
- флокс ползучий;
- шалфей;
- пионы.
Эти растения могут служить как естественная отпугивающая граница у более уязвимых сортов.
Создайте среду, неприветливую для кроликов
Кролики избегают открытых и неуютных территорий. Чтобы снизить вероятность появления грызунов:
- регулярно скашивайте газон;
- убирайте кусты и подлесок, где они могут прятаться;
- проверяйте места возле заборов, сараев или крыльца на наличие нор;
- держите во дворе кота или собаку – они инстинктивно отпугивают диких животных.
К слову, не все гости в саду являются незваными. Так, к примеру, пчелы являются вполне желанными посетителями, для которых можно превратить подручные средства в убежище.