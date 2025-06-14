Как защитить цветы в саду от кроликов: практические советы

В сказках и детских книжках кролики - это милые создания с пушистыми хвостиками, мирно лакомящиеся клубникой и цветами. Но в реальной жизни эти симпатичные грызуны способны за ночь уничтожить грядку салата или всю клумбу с петуниями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, если вы хотите сохранить свой сад, стоит серьезно отнестись к проблеме и научиться держать кроликов подальше от цветов. Что в этом может помочь, рассказываем далее.

К теме Муравьи в саду: как остановить их от захвата растений

Распознаем вред от кроликов

Кролики чаще всего выходят на охоту ночью, поэтому утром можно увидеть результаты: пропавшие растения, погрызенные стебли, чистые срезы на листьях – как будто кто-то обрезал их ножницами. Дополнительные признаки присутствия кроликов:

характерные круглые экскременты, разбросанные по саду;

пучки меха на ветках или заборе;

следы рытья возле грядок или ограждений.

Физические барьеры – первая линия защиты

Самый надежный способ уберечь растения – создать физическую преграду.

Это может быть ограждение из проволоки – выберите проволочную сетку с маленькими отверстиями (до 2,5 сантиметров), углубите ее в землю на 10 – 15 сантиметров и поднимите на высоту не менее 60 сантиметров. Надежно закрепите деревянными или металлическими кольями.

Также эффективны клетки для отдельных растений – оберните кусты сеткой или используйте сетку для птиц с креплением к земле.

В то же время для защиты деревьев и кустов установите пластиковые кожухи вокруг стволов.

Для дополнительной защиты можно использовать фонари или разбрызгиватели с датчиками движения.

Кролики могут вредить саду / Фото Freepik

Высаживайте растения, которые не нравится кроликам

Хотя кролики имеют широкий гастрономический вкус, некоторые растения им не нравятся из-за аромата, текстуры или токсичности. Добавьте эти виды в свой цветник:

бегония;

календула;

гиацинты;

нарциссы;

герань;

флокс ползучий;

шалфей;

пионы.

Эти растения могут служить как естественная отпугивающая граница у более уязвимых сортов.

Создайте среду, неприветливую для кроликов

Кролики избегают открытых и неуютных территорий. Чтобы снизить вероятность появления грызунов:

регулярно скашивайте газон;

убирайте кусты и подлесок, где они могут прятаться;

проверяйте места возле заборов, сараев или крыльца на наличие нор;

держите во дворе кота или собаку – они инстинктивно отпугивают диких животных.

К слову, не все гости в саду являются незваными. Так, к примеру, пчелы являются вполне желанными посетителями, для которых можно превратить подручные средства в убежище.