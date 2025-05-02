Как вывести мокриц из квартиры: советы для эффективной борьбы

Мокрицы – это маленькие серо-коричневые существа с овальным телом и сегментированным панцирем. Хотя они преимущественно живут на улице, иногда могут появляться в квартирах, особенно во влажных и темных местах.

Их появление может свидетельствовать о проблемах с влажностью, но сама по себе мокрица не является вредной для человека. Однако мало кто хочет видеть этих гостей в собственном жилье. Поэтому, почему мокрицы появляются в доме и как эффективно от них избавиться, рассказывает 24 Канал.

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Почему мокрицы появляются в квартире

Мокрицы нуждаются во влаге для выживания – их кожа не удерживает воду, поэтому они быстро высыхают в сухой среде. Чаще всего они попадают в квартиру через трещины, вентиляционные отверстия или щели окон и дверей, ища влажное место.

Основные причины появления мокриц:

повышенная влажность в помещении;

протекание труб или кранов;

плохая вентиляция;

наличие сырых подвальных помещений рядом;

органические остатки (мокрицы питаются гнилыми остатками, бумагой, плесенью).

Где чаще всего встречаются мокрицы

В квартирах мокрицы обычно прячутся в ванной комнате (под ванной, в стыках плитки), на кухне (под мойкой, за мебелью), возле труб, в подвалах или на первых этажах возле входа, в местах со слабой вентиляцией.

От мокриц можно избавиться самостоятельно / Фото Freepik

Как избавиться от мокриц

Устраните источник влаги.

Высушите все влажные поверхности, особенно в ванной и на кухне. Проверьте трубы на наличие протечек. Установите вытяжку или улучшите вентиляцию. Используйте осушитель воздуха, если проблема с влажностью постоянная.

Заблокируйте пути проникновения.

Закройте щели в полу, стенах, вокруг труб. Установите сетки на вентиляционные отверстия. Проверьте уплотнение окон и дверей.

Проведите уборку.

Уберите все органические остатки, мусора и пыль. Протрите пол антисептическими средствами. Очистите места за мебелью и бытовой техникой.

Примените народные средства.

Рассыпьте соль в углах, где появляются мокрицы – она высушивает среду. Также можете развести уксус с водой в соотношении 1:1 и распылить раствор в местах скопления, что будет иметь антисептическое действие. Кроме того, лавровые листья, эвкалипт, эфирное масло чайного дерева имеют отпугивающий эффект, их тоже можно применять.

Обратитесь к специалистам.

Если самостоятельные действия не дают результата, обратитесь в службу дезинсекции. Профессиональная обработка позволяет быстро и эффективно решить проблему даже при большом скоплении мокриц.

Профилактика появления мокриц

Если избавиться от незваных гостей удалось, важно позаботиться о том, чтобы они снова не вернулись в жилище.

Для этого регулярно проветривайте помещение, следите за сухостью в ванной комнате и на кухне, поддерживайте чистоту и не оставляйте органические остатки, а также периодически осматривайте вентиляцию, трубы и щели в стенах.

Помните, что мокрицы не представляют прямой угрозы, но их появление – сигнал о проблемах с влажностью в доме. Устранение источников влаги и соблюдение простых профилактических мер поможет не только избавиться от вредителей, но и создать более здоровую среду в квартире.

К слову, более распространенной проблемой за мокриц в квартирах есть тараканы. Однако их также можно избавиться, если действовать быстро.