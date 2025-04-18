Как очистить дом от пауков: эффективные способы борьбы: как очистить дом от пауков

Пауки – хоть и не самые опасные "соседи", но они способны вызвать у многих людей дискомфорт. Их появление в доме часто становится поводом для беспокойства, особенно когда речь идет о темных углах, потолках или подвалах.

Если вы хотите избежать непрошеных гостей, стоит знать не только, как от них избавиться, а и как не допустить повторного появления. Что же делать с пауками, рассказывает 24 Канал.

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Почему пауки появляются в доме

Пауки не приходят в дом случайно. Чаще всего они ищут:

Еду – насекомых, которые живут в вашем доме.

Тепло и безопасное укрытие – особенно в холодное время года.

Темные и спокойные места – подвал, чердак, за мебелью, в вентиляционных отверстиях.

Как избавиться от пауков в доме

Регулярная уборка.

Пылесосьте углы комнат, под кроватями, за мебелью и в других труднодоступных местах. Снимайте паутину сразу после появления. Особое внимание уделяйте подвалам, кладовкам и чердакам.

Избавьтесь от других насекомых.

Поскольку пауки питаются мелкими насекомыми, борьба с мухами, мошками, муравьями и другими вредителями автоматически уменьшит количество пауков.

Кстати, среди перечня насекомых, что оказываются дома, могут быть и блохи, с которыми также важно бороться.

Закройте все щели.

Проверьте герметичность окон, дверей, вентиляционных отверстий и трещин в стенах. Пауки проникают в жилье именно через эти лазейки.

Пауки любят уютные и темные места / Фото Freepik

Используйте природные средства.

Пауки не любят сильные запахи. Так, для отпугивания можно воспользоваться эфирными маслами мяты, лаванды, эвкалипта или чайного дерева. Добавьте несколько капель в воду и опрыскайте углы комнат. Другим решением может быть уксус – смешайте воду с ним в соотношении 1:1 и обработайте места, где могут прятаться пауки.

Ловушки и отпугиватели.

Существуют специальные клеевые ловушки для пауков, которые можно разместить в углах или под мебелью. Также в продаже есть ультразвуковые отпугиватели, которые не мешают людям, но раздражают насекомых.

Профессиональная дезинсекция.

Если пауков очень много и домашние методы не дают результата, стоит обратиться к специалистам. Профессиональная обработка поможет не только уничтожить пауков, но и предотвратить их повторное появление.

Как предотвратить возвращение пауков

Прежде всего, поддерживайте чистоту в доме и не оставляйте мусор или еду на открытом воздухе.

Также используйте москитные сетки на окнах и чините трубы, чтобы избежать сырости, которая привлекает насекомых.

Кроме того, регулярно проветривайте помещение и не оставляйте комнаты слишком темными или закрытыми на длительное время.