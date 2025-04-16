Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, клещи способны вызывать аллергические реакции и передавать серьезные заболевания, поэтому важно защищать себя. Поэтому, один из естественных способов снизить риск контакта с клещами – высадить во дворе растения, которые имеют отпугивающие свойства. Пять эффективных вариантов для сада, рассказываем далее.

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Розмарин

Эта трава с выразительным ароматом хорошо известна как средство против насекомых. В частности, ее эфирные масла нарушают сенсорные механизмы клещей, мешая им находить жертв.

Мята

Мята – еще один мощный природный репеллент. Ее аромат неприятен для клещей, а также для других вредителей. Кроме того, она легко выращивается, что делает ее еще лучшим кандидатом на посадку в саду.

Травы отпугивают клещей своим запахом / Фото Freepik

Лимонная трава

Это растение содержит масло цитронеллы – активное вещество, которое широко используют в натуральных средствах против насекомых и эффективно отпугивает клещей и комаров.

Лаванда

Душистая лаванда – не только украшение сада, но и эффективный барьер против клещей. Ее фиолетовые цветы привлекают бабочек, но отталкивают паразитов.

Бархатцы

Яркие бархатцы содержат пиретрум – природное вещество, которое входит в состав многих инсектицидов. Эти цветы эффективно отпугивают клещей, а также украшают участок своим цветом.

Кстати, с помощью ароматов можно отпугивать не только клещей или насекомых. Некоторые запахи можно использовать также для того, чтобы избавиться от мышей.