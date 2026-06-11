Как навсегда избавиться от пауков дома

Домашние пауки обычно не представляют опасности для человека и даже помогают избавляться от мух и комаров. Однако мало кому нравится видеть паутину в углах или неожиданно наткнуться на паука в ванной или подвале.

Именно поэтому многие люди ищут простые и безопасные способы избавиться от этих незваных "соседей". Об этом пишет The Spruce.

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Почему пауки появляются в доме?

Главная причина – пища. Пауков привлекают места, где много насекомых. Чаще всего они прячутся в темных и тихих зонах: подвалах, гаражах, чердаках, кладовках или захламленных комнатах.

Даже если вы не видите паутины, это еще не значит, что пауков нет. Некоторые виды активно охотятся и не плетут сетей.

Большинство спреев от насекомых плохо действуют на пауков. Из-за длинных лапок их тело почти не касается поверхности, поэтому они редко контактируют с ядом. Лучше всего работает обработка щелей и мест, через которые пауки попадают в дом.

Пауки приходят в дома за едой / Фото Pexels

Как избавиться от пауков:

Регулярно пылесосьте углы, трещины и места за мебелью. Это помогает убрать паутину, яйца и самих пауков.

Избавьтесь беспорядка в подвале, гараже и на чердаке – пауки любят тихие захламленные места.

Закройте щели в окнах, дверях и стенах, через которые они могут попадать внутрь.

Меньше оставляйте свет вечером возле окон и дверей – он привлекает насекомых, а за ними приходят пауки.

Используйте клейкие ловушки в местах, где часто видите пауков.

Если паук один – его можно просто вынести на улицу в банке или убрать пылесосом.

Популярные советы из интернета об эфирных маслах, лимон или другие "домашние" средства работают не всегда. Некоторые натуральные препараты могут подействовать только тогда, когда попадают непосредственно на паука, но полностью решить проблему они не способны.

Если пауков в доме становится все больше, вы регулярно находите коконы с яйцами или замечаете укусы, стоит обратиться к специалистам.

Специалисты помогут найти места, через которые пауки попадают в дом, обработают помещение и помогут избавиться от них надолго.

Ранее мы писали о том, как избавиться от муравьев в саду. Вместо химикатов эксперт по дому и саду Молли Миллер советует использовать обычное мыло. Для этого нужно натереть кусок мыла на терке и рассыпать стружку возле клумб и грядок. Также мылом можно провести вдоль дверей или мест, где появляются насекомые. По словам эксперта, сильный запах мыла отпугивает вредителей и мешает им находить растения.