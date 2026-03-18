Посадите этот цветок, чтобы спасти урожай от слизней

Слизни могут серьезно испортить урожай, особенно после дождей: за одну ночь они объедают листья и заползают на все грядки. Из-за этого огородники постоянно ищут действенный способ избавиться от этих вредителей.

Есть много методов борьбы – от ловушек до химических средств. Но самое простое решение – не бороться, а предотвратить их появление. Для этого достаточно высадить растение, запах которого слизни и улитки не переносят. Об этом пишет УНИАН.

Какой цветок не переносят слизни?

Опытные садоводы часто советуют настурцию. Это декоративное вьющееся растение с яркими оранжевыми цветами, которое обычно выращивают для красоты или даже добавляют в пищу. Однако она имеет еще одно важное свойство – отпугивает моллюсков.

В ее составе есть вещества, которые безопасны для людей, но неприятны для слизней, поэтому они избегают таких мест.

Если высадить настурцию вокруг грядок плотным кругом, она создаст естественный барьер. Важно сажать ее густо, оставляя небольшие промежутки между растениями – тогда вредители просто не смогут пробраться внутрь.

Семена обычно высевают в мае. Растение нужно поливать несколько раз в неделю, и со временем оно разрастается в пышную лиану. В таком "кольце" другие культуры будут значительно лучше защищены.

Стоит помнить, что настурция – однолетнее растение, поэтому ее придется высевать каждый год.

Обратите внимание! Если же слизней уже очень много, одного лишь отпугивания может быть мало -– тогда придется использовать дополнительные способы борьбы.

Обсадите грядки настурцией, чтобы спасти урожай от слизней / Фото Pinterest

Еще 7 способов избавиться от слизней и улиток в саду

Слизни и улитки быстро портят растения, особенно во влажную погоду. Они активны ночью и ранним утром. Garden Design рассказывает, как их сдержать без вреда:

Следите за появлением улиток. Ищите их во влажных, затененных местах. Признак – скользкие следы на листьях и земле.

Собирайте вручную. Вечером или утром просто собирайте их (лучше в перчатках).

Ставьте ловушки. Подойдут кожуры фруктов, доски или емкости с пивом – вредители туда заползают.

Уберите лишнюю влагу. Меньше мусора, листьев и густой мульчи – меньше укрытий для них.

Сделайте барьеры. Помогает медная лента или сухие сыпучие материалы вокруг растений.

Поливайте правильно. Лучше утром и под корень, чтобы земля успевала высыхать.

Используйте органические средства. Безопасные приманки на основе железа помогают уменьшить количество вредителей.

Важно!!! Полностью уничтожать слизней и улиток не обязательно – они тоже полезны для природы. Лучше просто не пускать их к грядкам.

