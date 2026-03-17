В марте важно сеять семена в помещении, особенно если погода еще холодная. Для лучшего прорастания можно использовать подогрев для рассады и лампы для подсветки. Об этом пишет Homes and gardens.

Смотрите также Копать почву не нужно: удивительный метод посадки картофеля в США, который приносит щедрый урожай

Какие 7 овощей стоит посадить в марте?

Летняя капуста

Капуста – один из самых удачных овощей для мартовской посадки. Она быстро растет и формирует крупные плотные головки с хрустящими листьями. Семена можно высевать сейчас в контейнеры для рассады в помещении. Почву нужно поддерживать постоянно увлажненной. Когда у сеянцев появится несколько настоящих листьев (примерно через 5 – 6 недель), их пересаживают в открытый грунт, оставляя между растениями около 60 сантиметров. Капуста нуждается в питательной почве, поэтому ее подкармливают удобрениями с высоким содержанием азота. Также растения желательно защищать от птиц и вредителей – например, накрывать сеткой.

Лук

Лук – один из самых полезных овощей на огороде, и высаживать его можно уже в марте. Чаще всего используют лук-севок – маленькие луковицы, подготовленные для посадки. Их высаживают в солнечном месте в хорошо дренированную почву. Сажают севок острым концом вверх на глубину примерно 2 – 3 сантиметра, оставляя между растениями около 10 сантиметров. Лук быстро приживается и почти не требует ухода, кроме регулярного полива во время сухой погоды.

Кольраби

Кольраби – необычный овощ, у которого съедобны и стебель, и листья / Фото Pinterest

Семена кольраби можно высевать сразу в грунт или выращивать рассаду в помещении, если климат холодный.

Растение хорошо растет на солнце в питательной почве с хорошим дренажем. Когда у сеянцев появится несколько настоящих листьев, их пересаживают на постоянное место. Для лучшего роста кольраби рекомендуется подкармливать азотными удобрениями каждые 4 – 6 недель.

Перец чили

Чили – один из лучших овощей для посева в марте, поскольку он имеет долгий период роста. Семена высевают в помещении, чтобы растения успели созреть до конца лета или начала осени. Его высевают в контейнеры с грунтом на глубину примерно 1 – 1,5 сантиметра. Для прорастания нужно тепло, поэтому контейнеры ставят в теплое место. Почва должна быть постоянно увлажненной. Когда появятся несколько настоящих листьев, растения пересаживают. В теплую погоду их переносят на улицу. Чили хорошо растет на солнце и любит плодородную почву.

Шпинат

Шпинат – один из самых быстрых овощей в выращивании. От посева до сбора урожая может пройти всего около месяца. Это холодостойкая культура, которая хорошо растет на солнечном месте в хорошо увлажненной почве. Семена можно сеять прямо в открытый грунт или сначала выращивать рассаду. Семена высевают на глубину примерно 2 – 3 сантиметра, оставляя между растениями 10 – 12 сантиметров. Чтобы получать урожай постоянно, шпинат часто высевают каждые несколько недель.

Ранний картофель

Март – один из лучших месяцев для посадки ранних сортов картофеля. Перед посадкой клубни часто проращивают – оставляют в светлом месте, чтобы появились короткие ростки. После этого картофель высаживают в грунт в борозды, размещая его ростками вверх. Когда растения вырастут примерно до 25 сантиметров, их окучивают землей. Это защищает клубни от света и предотвращает позеленение. Картофель нуждается в регулярном поливе и хорошо реагирует на мульчирование.

Помидоры

Помидоры – одна из самых популярных культур для выращивания. Семена высевают в помещении примерно за 8 недель до высадки в открытый грунт. В контейнеры с грунтом кладут по 1 – 2 семени на глубину около 1 сантиметра.

Во время прорастания почва должна оставаться слегка влажной. Когда у рассады появятся несколько настоящих листьев, ее можно пересаживать в большие горшки. Перед высадкой в открытый грунт растения нужно постепенно приучить к внешним условиям – это называется закалкой.

Как пишет Martha Stewart, во многих регионах март – переходный период между зимой и весной. Некоторые культуры еще рано сажать, но есть холодостойкие овощи, которые хорошо растут в прохладной почве. Их можно высевать в открытый грунт, как только земля станет пригодной для обработки. Ранний посев дает несколько преимуществ: меньше вредителей, проще уход и ранний урожай.

Какие еще культуры огородники сажают в марте:

Горох хорошо растет в прохладной почве и выдерживает легкие заморозки. Лучше высаживать на солнечном месте. Для вьющихся сортов нужна опора.

хорошо растет в прохладной почве и выдерживает легкие заморозки. Лучше высаживать на солнечном месте. Для вьющихся сортов нужна опора. Морковь любит прохладную погоду, благодаря чему формирует крепкие корни. В жару может терять сладость.

любит прохладную погоду, благодаря чему формирует крепкие корни. В жару может терять сладость. Редис – быстрорастущий овощ с хрустящей текстурой. Хорошо растет ранней весной и выдерживает небольшие заморозки.

– быстрорастущий овощ с хрустящей текстурой. Хорошо растет ранней весной и выдерживает небольшие заморозки. Салат – один из самых простых овощей в выращивании. Растет быстро и требует минимального ухода.

– один из самых простых овощей в выращивании. Растет быстро и требует минимального ухода. Пряные травы – в марте можно сажать розмарин, шалфей, мяту, тимьян, базилик и зеленый лук. Их выращивают в грядках или контейнерах. 8.

– в марте можно сажать розмарин, шалфей, мяту, тимьян, базилик и зеленый лук. Их выращивают в грядках или контейнерах. 8. Брокколи – эта культура не любит жару, поэтому ее лучше сажать в прохладную погоду весной.

– эта культура не любит жару, поэтому ее лучше сажать в прохладную погоду весной. Свекла хорошо растет в прохладной почве и может выдерживать легкие заморозки.

Обратите внимание! Перед посадкой стоит учесть климат своего региона, ведь сроки посева могут немного отличаться.

Какие деревья нельзя белить весной?