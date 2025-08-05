Тимьян ползучий становится все популярнее как экологическая альтернатива традиционному газону. Его плотный ковер из зеленых листьев не только украшает участок, но и эффективно подавляет рост сорняков физически и химически.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, все благодаря его способности быстро разрастаться, затеняя почву и выделяя природные эфирные масла, не дающие шансов нежелательным растениям. Что еще стоит знать о тимьяне, рассказываем далее.

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Почему стоит выбрать тимьян ползучий?

В отличие от обычной травы, тимьян не требует постоянного ухода. Его не нужно регулярно косить, он вынослив к засухе и неприхотлив к почве. А с конца весны до лета это растение покрывается розовыми или фиолетовыми цветами, привлекая пчел и других опылителей. В то же время густой рост создает естественный барьер против сорняков и сохраняет опрятный вид участка.

Как правильно посадить и ухаживать за тимьяном?

Лучшее время для высадки – весна или осень. Для начала стоит:

очистить участок от сорняков;

разрыхлить почву или провести соляризацию (укрыть пленкой, чтобы выжечь сорняки);

высаживать молодые растения на расстоянии 20 – 30 сантиметров или засеять семенами, смешанным с песком для равномерного распределения.

Тимьян не слишком прихотлив / Фото Freepik

Первый месяц следите за влажностью – поливайте регулярно, пока растение укоренится. Затем полив сокращают до раза в неделю.

Чтобы улучшить дренаж и защитить от сорняков, вокруг тимьяна можно насыпать гравий. Обрезайте стебли после цветения, чтобы поддерживать компактность.

Что стоит учесть перед высадкой?

Несмотря на свои преимущества, тимьян ползучий подходит не для всех участков. Внимательно оцените:

тип почвы – в тяжелой, влажной глине тимьян может погибнуть из-за загнивания корней;

климат – в холодных регионах растение может частично исчезать зимой;

назначение газона – тимьян не выдерживает активного использования (спортивные игры, выгул собак);

особенности семьи – сильный аромат растения или присутствие пчел может быть неуместным в семьях с аллергиками или маленькими детьми. Также эфирные масла могут раздражать чувствительную кожу домашних любимцев.

К слову, следить стоит и за нежелательным вторжением сорняков, которые могут проникать от соседа на ваш газон.