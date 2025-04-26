Как избавиться от влажности в квартире: действенные способы и профилактика

Сырость в квартире это не только неприятный запах и дискомфорт, но и серьезная угроза здоровью и состоянию жилья.

Чрезмерная влажность может привести к появлению плесени, аллергии, повреждению мебели и отделки. Основные причины сырости и эффективные способы ее устранения рассказывает 24 Канал.

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Причины появления сырости

Прежде чем бороться с влажностью, важно выяснить, почему она появилась. Самые распространенные причины:

Недостаточная вентиляция – воздух застаивается, а влаге некуда деваться.

Проблемы с гидроизоляцией – в частности в квартирах на первых или последних этажах.

Старая или поврежденная сантехника – протекание труб или конденсат на них.

Повышенная влажность извне – особенно во влажном климате или в домах без утепления.

Сушка белья в помещении – большое количество пара остается в воздухе.

Как избавиться от сырости

Первое, что следует сделать – это обеспечить циркуляцию воздуха:

регулярно проветривайте помещение (особенно кухню, ванную, спальню);

не загромождайте мебелью вентиляционные решетки;

установите вытяжку на кухне и в ванной;

в случае необходимости – приобретите вытяжной вентилятор.

Как снизить уровень влажности: смотрите видео

Также рассмотрите использование осушителя воздуха. Бытовые осушители способны снизить уровень влажности до комфортного (40 – 60%). Это особенно актуально для плохо проветриваемых или влажных помещений.

Если же это не помогает, проверьте трубы, стыки, батареи – даже небольшая протечка может повлечь постоянную влагу. Также проверьте состояние окон и стен – в случае необходимости замените уплотнители, герметики или восстановите гидроизоляцию.

Кроме того, обратите внимание на утепление стен и окон. Холодные стены часто становятся причиной конденсата. Утепление наружных стен, установка энергоэффективных окон помогут уменьшить перепады температур и образование влаги.

Вместе с тем могут пригодиться и народные средства против сырости. Размещение мисочек с солью, содой или активированным углем может помочь впитывать влагу.

Профилактика появления сырости

Чтобы избежать проблем с влажной, сушите белье на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.

Также регулярно проверяйте состояние водопроводных систем и не допускайте переполнения комнат мебелью – это нарушает движение воздуха.

После приготовления же пищи обязательно открывайте окна или включайте вытяжку.

Кроме того, не оставляйте воду стоять в вазах, ведрах, открытых сосудах.

Кстати, уровень влажности может быть не только чрезмерным, но и недостаточным. Тогда можно повысить влажность дома народными методами.