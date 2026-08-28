Только опытные хозяйки так поступают: зачем класть кухонную губку в стиральную машину

Владельцы домашних животных хорошо знакомы с проблемой, когда после стирки на одежде, постельном белье и пледах часто остается шерсть. Волосы и мелкий ворс также могут скапливаться внутри стиральной машины.

Впрочем, для борьбы с частью такого мусора некоторые хозяйки используют неожиданный лайфхак – обычную кухонную губку. Как пишет The Times of India, ее кладут прямо в барабан вместе с вещами. Во время стирки губка может собирать часть волос, шерсти и ворса, которые отделяются от ткани.

Как губка работает во время стирки?

Благодаря пористой поверхности губка способна удерживать мелкие волокна и волосы. Во время вращения барабана она соприкасается с вещами, и часть мусора может прилипать к ней. Такой способ особенно может пригодиться при стирке:

темной одежды;

постельного белья;

пледов;

вещей, покрытых шерстью кошек или собак.

По окончании стирки губку нужно достать и очистить от скопившегося мусора.



Зачем класть кухонную губку в стиральную машину / Фото Unsplash

Действительно ли это защищает стиральную машину?

Волосы, шерсть и ворс во время стирки могут попадать в сливную систему и скапливаться в фильтре. Губка способна собрать лишь часть такого мусора еще в барабане. Впрочем, считать ее полноценной защитой стиральной машины от засорения не стоит.

Фильтр техники все равно нужно регулярно проверять и очищать. Для этого лайфхака лучше использовать новую чистую губку без остатков моющих средств. Важно также, чтобы в ней не было металлических элементов, которые могут повредить барабан или другие детали стиральной машины.

Как часто можно использовать этот трюк?

Класть губку в стиральную машину при каждой стирке не обязательно. Это скорее дополнительный способ собрать шерсть и ворс с вещей, которые особенно сильно накапливают такой мусор. После каждого использования губку нужно осматривать.

Если она начала разрушаться или крошиться, ее следует заменить, ведь кусочки материала сами могут стать источником засорения. Простой трюк с кухонной губкой не заменит регулярного ухода за стиральной машиной, однако может помочь собрать часть шерсти и ворса еще до того, как они попадут в фильтр.