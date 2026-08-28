Втім, для боротьби з частиною такого сміття деякі господині використовують несподіваний лайфхак – звичайну кухонну губку. Як пише The Times of India, її кладуть просто в барабан разом із речами. Під час прання губка може збирати частину волосся, шерсті та ворсу, які відокремлюються від тканини.

Як губка працює під час прання?

Завдяки пористій поверхні губка здатна утримувати дрібні волокна та волосся. Під час обертання барабана вона контактує з речами, і частина сміття може прилипати до неї. Такий спосіб особливо може стати в пригоді під час прання:

темного одягу;

постільної білизни;

пледів;

речей, вкритих шерстю котів або собак.

Після завершення прання губку потрібно дістати та очистити від зібраного сміття.



Навіщо класти кухонну губку у пральну машинку / Фото Unsplash

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Чи справді це захищає пральну машину?

Волосся, шерсть і ворс під час прання можуть потрапляти у зливну систему та накопичуватися у фільтрі. Губка здатна зібрати лише частину такого сміття ще в барабані. Втім, вважати її повноцінним захистом пральної машини від засмічення не варто.

Фільтр техніки все одно потрібно регулярно перевіряти та очищати. Для цього лайфхаку краще використовувати нову чисту губку без залишків мийних засобів. Важливо також, щоб вона не мала металевих елементів, які можуть пошкодити барабан або інші деталі пральної машини.

Як часто можна використовувати цей трюк?

Класти губку до пралки під час кожного прання не обов'язково. Це радше додатковий спосіб зібрати шерсть і ворс із речей, які особливо сильно накопичують таке сміття. Після кожного використання губку потрібно оглянути.

Якщо вона почала руйнуватися або кришитися, її слід замінити, адже шматочки матеріалу самі можуть стати джерелом засмічення. Простий трюк із кухонною губкою не замінить регулярного догляду за пральною машиною, проте може допомогти зібрати частину шерсті та ворсу ще до того, як вони потраплять у фільтр.