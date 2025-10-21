Всего 2 ингредиента: как легко уничтожить микробов и неприятный запах из кухонных дощечек
- Для очистки кухонных дощечек используйте пищевую соду и половинку лимона, чтобы уничтожить микробы и неприятный запах.
- Эксперты советуют закрывать крышку унитаза, чтобы избежать микробного облака, которое может оседать на вещах в ванной.
В тиктоке набирает популярности простой, но эффективный лайфхак для очистки кухонных дощечек. С помощью него можно избавиться от бактерий и неприятных запахов всего за несколько минут.
Своими секретами поделилась пользовательница тиктока с ником @julias_life_hacks, передает 24 Канал.
В чем заключается секретный лайфхак?
Все, что вам нужно – обычная пищевая сода пищевая сода и половинка лимона. Посыпьте поверхность доски содой, а затем натрите ее лимоном, слегка отжимая сок. Эта комбинация не только удаляет пятна и запахи, но и уничтожает микробы, благодаря природным антисептическим свойствам лимонной кислоты и абразивности соды.
После процедуры доску достаточно промыть теплой водой и высушить. Такой способ:
- подходит для деревянных и пластиковых дощечек,
- не повреждает материал,
- не оставляет запаха химии.
Эксперты по бытовой гигиене EatRight.org советуют регулярно очищать кухонные дощечки, ведь они являются одним из главных источников бактерий на кухне.
Как легко очистить кухонные дощечки / Скриншот из видео @julias_life_hacks
Какая вредная привычка в ванной несет опасность всей семье?
- Привычка оставлять крышку унитаза открытой может создать "микробное облако", что оседает на вещах в ванной комнате, например полотенца и зубные щетки.
- Закрытая крышка унитаза помогает контролировать запахи, обеспечивает безопасность детей и домашних животных, предотвращая распространение инфекций.