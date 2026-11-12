Духоту в метро превратили в преимущество: как лондонцы получают тепло из-под земли

Пока пассажиры лондонского метро страдают от духоты, тепло подземки помогает обогревать дома. В районе Ислингтон научились извлекать его из вентиляционного воздуха и передавать в систему отопления. То, что раньше просто уходило в атмосферу, стало полезным источником энергии.

Как пишет The Guardian, это решение было реализовано в энергоцентре Bunhill 2, открытом в марте 2020 года. Он стал частью районной теплосети Bunhill, обеспечивающей отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.

Как тепло из метро поступает в квартиры?

Энергоцентр расположен на месте бывшей станции City Road. Ее вентиляционную шахту использовали, чтобы забирать теплый воздух из туннелей Северной линии метро.

Вентилятор направляет его к теплообменному оборудованию.

Далее тепловой насос повышает температуру воды до уровня, пригодного для отопления, – примерно 80 градусов.

Горячая вода поступает по подземным трубам в соседние здания.

Важно! Воздух из туннелей в квартиры не подается: система использует только его тепло.

По данным производителя оборудования GEA, источником для насоса служит вентиляционный воздух температурой примерно 18–30 градусов. Этого недостаточно, чтобы напрямую нагреть обычные радиаторы, но достаточно для работы теплового насоса.

Как тепло из метро поступает в квартиры / Фото Unsplash

Сколько домов отапливает система?

На момент открытия Bunhill 2 к существующей сети добавили еще 550 квартир и начальную школу. В целом тогда сообщалось об охвате примерно 1350 домохозяйств. На актуальной странице совета Ислингтона указано около:

1200 жилых помещений,

два спортивно-развлекательных центра,

школу.

В то же время метро – лишь один из источников: сеть сочетает тепловой насос с газовой когенерацией, которая производит электроэнергию и полезное тепло.

Работает ли такое отопление без электричества?

Тепло метро не делает обогрев бесплатным. Электроэнергия нужна для теплового насоса, вентилятора и циркуляции воды. Преимущество заключается в том, что насос переносит уже имеющееся тепло.

Можно ли повторить этот способ в других городах?

Для такого проекта нужны доступный источник избыточного тепла, оборудование для его отбора и близлежащие здания, которые можно подключить к теплосети. Поэтому само наличие метро еще не гарантирует целесообразность такого отопления.