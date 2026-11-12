Задуху в метро перетворили на користь: як лондонці отримують тепло з-під землі

Як пише The Guardian, рішення реалізували в енергоцентрі Bunhill 2, який відкрили в березні 2020 року. Він став частиною районної тепломережі Bunhill, що забезпечує опалення та гарячу воду для житлових і громадських будівель.

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Як тепло з метро потрапляє до квартир?

Енергоцентр розташований на місці колишньої станції City Road. Її вентиляційну шахту використали, щоб забирати тепле повітря з тунелів Північної лінії метро.

Вентилятор спрямовує його до теплообмінного обладнання.

Далі тепловий насос підвищує температуру води до рівня, придатного для опалення, – приблизно 80 градусів.

Гаряча вода надходить підземними трубами до сусідніх будівель.

Важливо! Повітря з тунелів у квартири не подається: система використовує лише його тепло.

За даними виробника обладнання GEA, джерелом для насоса слугує вентиляційне повітря температурою приблизно 18 – 30 градусів. Цього недостатньо, щоб безпосередньо нагріти звичайні радіатори, але достатньо для роботи теплового насоса.

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Як тепло з метро потрапляє до квартир / Фото Unsplash

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки будинків обігріває система?

На момент відкриття Bunhill 2 до наявної мережі додали ще 550 помешкань і початкову школу. Загалом тоді повідомляли про охоплення приблизно 1350 домогосподарств. На актуальній сторінці ради Іслінгтона зазначено близько:

1200 помешкань,

два спортивно-дозвіллєві центри,

школу.

Водночас метро – лише одне з джерел: мережа поєднує тепловий насос із газовою когенерацією, яка виробляє електроенергію та корисне тепло.

Чи працює таке опалення без електрики?

Тепло підземки не робить обігрів безкоштовним. Електроенергія потрібна для теплового насоса, вентилятора й циркуляції води. Перевага полягає в тому, що насос переносить уже наявне тепло.

Чи можна повторити цей спосіб в інших містах?

Для такого проєкту потрібні доступне джерело надлишкового тепла, обладнання для його відбору й будівлі поблизу, які можна під'єднати до тепломережі. Тому сама наявність метро ще не гарантує доцільності такого опалення.