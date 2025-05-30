Как правильно ухаживать за индукционной плитой: советы для чистоты и долговечности

Индукционные варочные поверхности все чаще становятся выбором номер один для современной кухни –и не зря. Они привлекают не только быстрым и равномерным приготовлением блюд, но и удобством в обслуживании.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, без громоздких решеток, конфорок или горелок индукционная поверхность кажется идеально чистой с первого взгляда. Однако, чтобы сохранить ее в таком состоянии надолго, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил ухода. Что следует делать, рассказываем далее.

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Почему стоит действовать сразу

Самое главное правило – не откладывать уборку. Поскольку индукционная поверхность не нагревается настолько, как газовая или электрическая, вы можете легко вытереть разлитую жидкость еще до того, как она засохнет.

Как только плита остынет (об этом будет свидетельствовать выключение всех индикаторов), протрите поверхность мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой мыльной воде. Быстрое реагирование предотвращает образование стойких пятен, которые впоследствии трудно удалить.

Как избежать царапин

Несмотря на свою прочность, стеклокерамическая поверхность индукционных плит чувствительна к царапинам. Поэтому никогда не используйте жесткие губки, стальные щетки, абразивные средства, отбеливатель или аммиак. Они могут повредить гладкую поверхность прибора. Вместо этого выбирайте мягкую ткань из микрофибры и деликатные движения по кругу – это не только эффективно, но и безопасно для поверхности.

Также не пытайтесь соскрести засохшие остатки острыми предметами – лучше воспользуйтесь специальными средствами для индукционных плит или натуральными альтернативами.

Что делать со сложными пятнами

Хотя большинство загрязнений легко удаляются обычной водой с мылом, иногда возникает потребность в более глубокой очистке. В таких случаях можно воспользоваться профессиональным средством, специально разработанным для индукционных варочных поверхностей.

Лучше всего мыть плиту сразу после загрязнений / Фото Freepik

Если вы предпочитаете экологические решения, смешайте пищевую соду с уксусом в равных частях – такая паста мягко и эффективно очистит даже застарелые пятна.

Как бороться с пятнами от жесткой воды

Ежедневное использование воды, особенно жесткой, может оставлять неприятные пятна на варочной поверхности. Простой лайфхак – белый уксус. Нанесите немного уксуса на салфетку из микрофибры, приложите к пятну, подождите несколько минут и вытрите чистой тряпкой. Поверхность снова засияет.

Регулярный уход – залог долговечности

Индукционные варочные поверхности действительно легко поддерживать в чистоте – при условии регулярного и правильного ухода. Очистка сразу после приготовления, деликатные средства, избегание абразивов и время от времени более глубокая очистка натуральными или специализированными средствами помогут сохранить безупречный вид вашей кухонной помощницы на долгие годы.

К слову, часто индукционные плиты имеют стеклянную поверхность, для очистки которой стоит использовать только проверенные методы.