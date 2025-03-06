Как правильно чистить пол из линолеума: простые шаги для идеального результата

Линолеумный пол – это отличное решение для дома благодаря своей долговечности, водостойкости и разнообразию дизайнов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, он не требует сложного ухода, однако некоторые правила помогут сохранить его безупречный вид на долгие годы. Как правильно мыть такой пол, рассказываем далее.

К теме Как ухаживать за полом из виниловых досок: распространенные ошибки

Как часто следует мыть линолеумный пол

Эксперты рекомендуют ежедневно удалять пыль и мусор в зонах с интенсивным движением с помощью сухой швабры из микрофибры.

Влажную уборку следует проводить еженедельно, а генеральную уборку – один – два раза в год.

Как чистить линолеумный пол моющим средством

Самый простой способ вымыть такой пол – это специальные средства. Избегать стоит агрессивных химикатов, таких как отбеливатель или аммиак, которые могут повредить покрытие, но мягкие моющие растворы будут отличным решением.

Чтобы очистить линолеум, сперва удалите пыль и мусор с пола. Далее смешайте пару капель средства для мытья посуды с несколькими литрами теплой воды. Смочите в растворе швабру, протрите пол небольшими участками.

После этого протрите пол чистой водой для удаления остатков моющего средства.

Напоследок используйте сухие полотенца, чтобы избежать стоячей воды.

Правильное мытье гарантирует долговечность пола / Фото Freepik

Как очистить пол из линолеума уксусом

Другой способ вымыть пол из линолеума – это использование уксуса.

Для этого смешайте 1 стакан уксуса с 1 тремя литрами теплой воды.

После этого смочите швабру и протрите пол частями. Мойте швабру после каждого этапа, а напоследок протрите пол чистой водой. Дайте полу высохнуть и следите, чтобы не образовались лужи.

Советы, как дольше поддерживать чистоту пола из линолеума

Регулярное подметание и мытье поможет сохранить линолеумный пол в лучшем виде.

Также избегание использования чрезмерного количества воды позволит предотвратить повреждение пола.

Кроме того, по словам экспертов, лучше использовать на полу из линолеума лишь ковры с натуральной подкладкой. Выбор латексного или резинового коврика приведет к появлению пятен.

Напоследок оставить такой пол блестящим поможет использование раз в несколько месяцев специального средства для полировки.