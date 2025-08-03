Есть свои правила: как размещать столовые приборы в посудомоечной машине
- Чтобы обеспечить чистоту посуды, важно правильно загружать столовые приборы: ручками вверх, а острыми частями вниз, и не класть все ложки вместе.
- Кухонные ножи лучше мыть вручную, поскольку мытье в машине притупляет лезвие, а посеребренные приборы можно мыть только деликатно в машине.
Посудомоечная машина – одна из самых удобных помощниц на кухне. Однако загрузить и включить – не всегда лучшая стратегия.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чтобы посуда действительно сияла чистотой, нужно знать несколько важных правил: от правильного размещения столовых приборов до выбора моющих средств и ухода за самой машиной. Как избежать типичных ошибок, рассказываем далее.
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С чего начать: моющее средство и инструкция
Прежде всего – внимательно прочитайте инструкцию к вашей модели посудомоечной машины. Производители часто указывают особенности загрузки, температурные режимы и предостережения.
Также стоит советует инвестировать в качественное моющее средство.
Еще один полезный ход – ополаскиватель. Он помогает каплям воды скатываться с посуды, предотвращает образование разводов и ускоряет высыхание.
Как правильно загружать столовые приборы?
Одна из самых распространенных дилемм: должны ли вилки, ложки и ножи смотреть вверх или вниз?
Эксперты рекомендуют размещать столовые приборы ручками вверх, а острыми частями вниз. Это не только безопаснее (особенно если в доме есть дети), но и гигиеничнее. Так вы не касаетесь рабочих поверхностей руками, когда вынимаете посуду.
Еще один совет – не кладите все ложки вместе: они могут слипнуться и плохо вымыться. Смешивайте типы принадлежностей в корзине.
Ножи, серебро и дорогая посуда
Кухонные ножи (кроме ножей для масла) лучше мыть вручную. Постоянное мытье в посудомоечной машине притупляет лезвие.
Посеребренные приборы одновременно можно мыть в машине, если используете деликатное моющее средство и размещаете их отдельно.
Зато фарфор и старинные тарелки стоит мыть вручную, особенно если на них есть роспись или позолота.
К слову, об этом мало кто знает, но есть отдельная функция посудомоечной машины, которая помогает легко мыть бокалы.