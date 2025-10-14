Есть дома у каждого: какой секретный ингредиент поможет натереть стекло за секунды
- Для приготовления домашнего средства для мытья зеркал смешайте 1 стакан воды, 1 стакан уксуса и 2 чайные ложки крахмала в бутылке с распылителем.
- Газеты больше не рекомендуются для мытья окон из-за неэффективности и риска повреждения нового стекла.
Блестящие зеркала – мечта каждого, кто любит чистоту. Однако даже после тщательной уборки на стекле часто остаются разводы, пятна или тусклость.
К счастью, есть простое решение, которое поможет вам забыть о разводах на стекле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.
Как приготовить домашнее средство для мытья зеркал?
Чтобы получить натуральный очиститель без химии, нужно:
- 1 стакан воды,
- 1 стакан уксуса,
- 2 чайные ложки крахмала.
Все это нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть, чтобы не оставалось комочков. Крахмал выступает как природный абразив – он удаляет налет и отпечатки пальцев, не царапая поверхность.
Совет: перед каждым использованием флакон надо встряхивать, потому что крахмал оседает на дно.
Как правильно мыть зеркала?
Сначала снимите пыль с поверхности (особенно с рам или стыков, если это шкаф-купе). Для труднодоступных мест воспользуйтесь старой зубной щеткой. Распылите домашний раствор и протрите тряпкой из микрофибры или специальной салфеткой для стекла (с гладким переплетением волокон). Вытереть насухо – и стекло снова засияет, как новое.
Как пишет The Spruce, уксус – одно из лучших натуральных средств для стекла, а кукурузный крахмал делает поверхность "зеркально гладкой" и помогает избежать пятен.
Какой лайфхак для мытья окон лучше оставить в прошлом?
- Несмотря на распространенное мнение, газеты, которые раньше использовали для мытья окон, лучше больше не использовать.
- Они плохо справляются со своей задачей из-за менее плотной бумаги, соевые чернила, которые размазываются, и возможность повреждения защитного покрытия новых окон.