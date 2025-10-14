Блестящие зеркала – мечта каждого, кто любит чистоту. Однако даже после тщательной уборки на стекле часто остаются разводы, пятна или тусклость.

К счастью, есть простое решение, которое поможет вам забыть о разводах на стекле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Как приготовить домашнее средство для мытья зеркал?

Чтобы получить натуральный очиститель без химии, нужно:

1 стакан воды,

1 стакан уксуса,

2 чайные ложки крахмала.

Все это нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть, чтобы не оставалось комочков. Крахмал выступает как природный абразив – он удаляет налет и отпечатки пальцев, не царапая поверхность.

Совет: перед каждым использованием флакон надо встряхивать, потому что крахмал оседает на дно.

Как правильно мыть зеркала?

Сначала снимите пыль с поверхности (особенно с рам или стыков, если это шкаф-купе). Для труднодоступных мест воспользуйтесь старой зубной щеткой. Распылите домашний раствор и протрите тряпкой из микрофибры или специальной салфеткой для стекла (с гладким переплетением волокон). Вытереть насухо – и стекло снова засияет, как новое.

Какой секретный ингредиент поможет натереть стекло за секунды / Фото Africa Images

Как пишет The Spruce, уксус – одно из лучших натуральных средств для стекла, а кукурузный крахмал делает поверхность "зеркально гладкой" и помогает избежать пятен.

