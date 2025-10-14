Блискучі дзеркала – мрія кожного, хто любить чистоту. Проте навіть після ретельного прибирання на склі часто залишаються розводи, плями чи тьмяність.

На щастя, є просте рішення, яке допоможе вам забути про розводи на склі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Як приготувати домашній засіб для миття дзеркал?

Щоб отримати натуральний очищувач без хімії, потрібно:

1 склянка води,

1 склянка оцту,

2 чайні ложки крохмалю.

Усе це потрібно змішати в пляшці з розпилювачем і добре струсити, щоб не залишалося грудочок. Крохмаль виступає як природний абразив – він видаляє наліт і відбитки пальців, не дряпаючи поверхню.

Порада: перед кожним використанням флакон треба струшувати, бо крохмаль осідає на дно.

Як правильно мити дзеркала?

Спершу зніміть пил із поверхні (особливо з рам або стиків, якщо це шафа-купе). Для важкодоступних місць скористайтеся старою зубною щіткою. Розпиліть домашній розчин і протріть ганчіркою з мікрофібри або спеціальною серветкою для скла (з гладким переплетенням волокон). Витерти насухо – і скло знову засяє, як нове.

Як пише The Spruce, оцет – один із найкращих натуральних засобів для скла, а кукурудзяний крохмаль робить поверхню "дзеркально гладкою" і допомагає уникнути плям.

Який лайфхак для миття вікон краще залишити у минулому?