Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, к сожалению, сегодня этот метод уже не столь эффективен. Что изменилось и как тогда лучше мыть окна, рассказываем далее.

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Почему газета больше не подходит для мытья окон

В прошлом газеты изготавливали из гораздо более плотной бумаги. Нынешний дешевый материал меньше поглощает и может легко разложиться, оставляя волокна и грязь на стекле.

Также современные газеты используют чернила на основе сои, которые могут размазываться и оставлять следы на стекле, создавая дополнительный беспорядок.

Кроме того, новые окна имеют защитное покрытие, которое может быть повреждено абразивной текстурой газетной бумаги, не говоря уже о том, что сейчас большинство людей получают новости онлайн, поэтому печатной газеты просто может не быть под рукой.

Как вымыть окна с помощью салфетки из микрофибры: смотрите видео

Лучшие альтернативы для мытья окон

К счастью, сейчас есть более эффективные способы добиться блеска без разводов на окнах, зеркалах и других стеклянных поверхностях. Для этого попробуйте использовать:

Салфетки из микрофибры.

Они эффективно улавливают пыль и влагу, не оставляя полос и ворсинок. Кроме того, их можно использовать многократно.

Ракели.

Благодаря тонкому резиновому лезвию они обеспечивают идеальную очистку без разводов и позволяют быстро покрыть большую площадь стекла.

Натуральные моющие средства для стекла.

Вы можете сделать свое собственное экологичное средство для чистки окон. Самый простой рецепт предусматривает смешивание 1 части уксуса и 1 части воды. Жидкость следует распылить на стекло и протереть салфеткой из микрофибры или другой ткани.