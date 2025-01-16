Как защитить деревянный пол от царапин: простой лайфхак с обычной губкой

Деревянный пол это красота и роскошь, но он нуждается в особом уходе, чтобы сохранить свой первоначальный вид.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, одним из главных вызовов является избежание царапин и потертостей, которые могут возникнуть из-за мебели. Как эффективно защитить пол от этого и продлить его долговечность с помощью простого лайфхака, рассказываем далее.

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Как защитить пол от царапин

Тяжелая мебель может серьезно повредить древесину на полу, оставляя царапины, которые потом сложно или невозможно исправить. Лучший способ избежать этого – использовать протекторы для ножек мебели. Однако готовые накладки часто соскальзывают, что заставляет искать другие решения.

Простым выходом здесь будет перепрофилирование старой губки – недорогой и удобный способ избежать царапин. Кроме защиты деревянного пола, губка также поможет уменьшить шум от движения мебели.

Все, что нужно сделать, чтобы воспользоваться этим способом, – это взять обычную губку для мытья посуды, ножницы и крепкий клей.

Как с помощью губки защитить пол: смотрите видео

Далее положите ножку мебели на губку, обведите ее маркером, чтобы обеспечить точность, и вырежьте губку в соответствии с контуром.

После этого убедитесь, что мягкая сторона губки обращена к полу. Нанесите прочный клей на ножку мебели и прикрепите вырезанную губку.

Теперь подождите, чтобы клей высох, и можно ставить и свободно передвигать вашу мебель.

В то же время помните, что даже если под мебелью есть такая накладка, всегда лучше поднимать их во время перемещения, а не скользить. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на древесину.