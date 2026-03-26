Одна ошибка весной – и гортензии не зацветут: как этого избежать

С наступлением весны садоводы активно приступают к уходу за декоративными растениями. Особое внимание традиционно уделяют гортензиям - пышным кустам, которые способны превратить любой сад в настоящий цветущий оазис.

Однако эксперты Real Simple предостерегают: одна распространенная ошибка в весенний период может полностью лишить растение цветения на весь сезон.

Какую роковую ошибку допускают люди?

Главная причина, почему гортензии не зацветают, – это неправильная или несвоевременная обрезка. Многие садоводы, стремясь омолодить куст, обрезают его слишком сильно или в неподходящее время. В результате вместе с лишними побегами удаляются и цветочные почки.

Особенно это касается крупнолистных гортензий, которые формируют бутоны еще с осени на прошлогодних побегах. Если срезать их весной, растение просто не будет из чего цвести.

Как действовать правильно?

Специалисты Ideal Home советуют перед обрезкой определить тип гортензии:

Крупнолистная гортензия – обрезка минимальная, только удаление сухих и поврежденных ветвей.

Метельчатая и древовидная – можно обрезать смелее, ведь они цветут на новых побегах.

Кроме обрезки, на способность гортензии цвести влияют:

правильный полив (растение любит влажную, но без застоя воды);

подкормка (особенно весной);

место посадки (полутень и защита от ветра);

защита от весенних заморозков.



Какое весеннее действие "убивает" цветение гортензий / Фото Unsplash

Весенний уход за гортензиями требует внимательности и знания особенностей растения. Одно неправильное действие – и вместо пышных соцветий садовник получит только зеленые листья. Поэтому главное правило – не спешить с обрезкой и учитывать тип гортензии. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить красоту растения и наслаждаться ее роскошным цветением в течение всего лета.

