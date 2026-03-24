Специалисты Gardening Know How отмечают: ошибки именно в этот период чаще всего приводят к тому, что кусты становятся редкими, деревенеют или почти не цветут.

Что делать с лавандой весной?

Первые работы с лавандой проводят сразу после стабильного потепления, когда уже нет сильных ночных морозов.

  • Санитарная обрезка

На старте удаляют:

  • сухие и сломанные побеги ветви,
  • поврежденные снегом или морозом слабые верхушки, которые не пережили зиму.

Это позволяет растению не тратить силы на "мертвый" материал.

  • Формирующая обрезка

Это ключевой этап, который определяет вид куста на весь сезон. Молодые кусты укорачивают примерно до 10 – 12 сантиметров, формируют округлую или полусферическую форму, стимулируют ветвление новых побегов. Именно эта процедура делает лаванду густой и компактной.

  • Омолаживающая обрезка

Для старых растений применяют более радикальный подход:

  • удаляют часть одревесневших ветвей,
  • омоложение проводят постепенно (лучше за 2 сезона).

Это уменьшает риск гибели куста и позволяет сохранить часть цветения.


Чем подкормить лаванду для пышного цветения

Чем подкормить лаванду в марте?

Главная задача весенней подкормки – стимулировать рост зеленой массы. Специалисты советуют: использовать комплексные удобрения с преимуществом азота выбирать сбалансированные смеси (NPK), а не "чистый" азот.

В марте также важно:

  • осторожно разрыхлить почву у корней,
  • обеспечить дренаж талых вод,
  • избегать застоя влаги, который провоцирует загнивание.

Как пишет House Digest, В отличие от большинства растений, лаванда не нуждается в богатой питательными веществами почве. Наоборот – избыток витаминов и минералов тормозит ее развитие и уменьшает количество цветов. Зато секретный ингредиент, что ей нужен, – это гравий.

Какие растения лучше не трогать весной?

  • Весной многие садоводы делают типичную ошибку – начинают активно "подпитывать все подряд", считая, что удобрения автоматически улучшат рост и цветение. На самом деле для части многолетних растений избыточное вмешательство может быть вредным.
  • Некоторые культуры лучше оставить в покое или ограничиться минимальным уходом, особенно когда речь идет об азотных удобрениях ранней весной. Чрезмерное питание в этот период часто приводит к тому, что растение формирует слишком мягкие, водянистые побеги, которые легко ломаются и хуже выдерживают ветер, дожди и перепады температур.