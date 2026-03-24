Специалисты Gardening Know How отмечают: ошибки именно в этот период чаще всего приводят к тому, что кусты становятся редкими, деревенеют или почти не цветут.

Что делать с лавандой весной?

Первые работы с лавандой проводят сразу после стабильного потепления, когда уже нет сильных ночных морозов.

Санитарная обрезка

На старте удаляют:

сухие и сломанные побеги ветви,

поврежденные снегом или морозом слабые верхушки, которые не пережили зиму.

Это позволяет растению не тратить силы на "мертвый" материал.

Формирующая обрезка

Это ключевой этап, который определяет вид куста на весь сезон. Молодые кусты укорачивают примерно до 10 – 12 сантиметров, формируют округлую или полусферическую форму, стимулируют ветвление новых побегов. Именно эта процедура делает лаванду густой и компактной.

Омолаживающая обрезка

Для старых растений применяют более радикальный подход:

удаляют часть одревесневших ветвей,

омоложение проводят постепенно (лучше за 2 сезона).

Это уменьшает риск гибели куста и позволяет сохранить часть цветения.



Чем подкормить лаванду для пышного цветения

Чем подкормить лаванду в марте?

Главная задача весенней подкормки – стимулировать рост зеленой массы. Специалисты советуют: использовать комплексные удобрения с преимуществом азота выбирать сбалансированные смеси (NPK), а не "чистый" азот.

В марте также важно:

осторожно разрыхлить почву у корней,

обеспечить дренаж талых вод,

избегать застоя влаги, который провоцирует загнивание.

Как пишет House Digest, В отличие от большинства растений, лаванда не нуждается в богатой питательными веществами почве. Наоборот – избыток витаминов и минералов тормозит ее развитие и уменьшает количество цветов. Зато секретный ингредиент, что ей нужен, – это гравий.

