Специалисты Gardening Know How отмечают: ошибки именно в этот период чаще всего приводят к тому, что кусты становятся редкими, деревенеют или почти не цветут.
Что делать с лавандой весной?
Первые работы с лавандой проводят сразу после стабильного потепления, когда уже нет сильных ночных морозов.
- Санитарная обрезка
На старте удаляют:
- сухие и сломанные побеги ветви,
- поврежденные снегом или морозом слабые верхушки, которые не пережили зиму.
Это позволяет растению не тратить силы на "мертвый" материал.
- Формирующая обрезка
Это ключевой этап, который определяет вид куста на весь сезон. Молодые кусты укорачивают примерно до 10 – 12 сантиметров, формируют округлую или полусферическую форму, стимулируют ветвление новых побегов. Именно эта процедура делает лаванду густой и компактной.
- Омолаживающая обрезка
Для старых растений применяют более радикальный подход:
- удаляют часть одревесневших ветвей,
- омоложение проводят постепенно (лучше за 2 сезона).
Это уменьшает риск гибели куста и позволяет сохранить часть цветения.
Чем подкормить лаванду для пышного цветения
Чем подкормить лаванду в марте?
Главная задача весенней подкормки – стимулировать рост зеленой массы. Специалисты советуют: использовать комплексные удобрения с преимуществом азота выбирать сбалансированные смеси (NPK), а не "чистый" азот.
В марте также важно:
- осторожно разрыхлить почву у корней,
- обеспечить дренаж талых вод,
- избегать застоя влаги, который провоцирует загнивание.
Как пишет House Digest, В отличие от большинства растений, лаванда не нуждается в богатой питательными веществами почве. Наоборот – избыток витаминов и минералов тормозит ее развитие и уменьшает количество цветов. Зато секретный ингредиент, что ей нужен, – это гравий.
Какие растения лучше не трогать весной?
- Весной многие садоводы делают типичную ошибку – начинают активно "подпитывать все подряд", считая, что удобрения автоматически улучшат рост и цветение. На самом деле для части многолетних растений избыточное вмешательство может быть вредным.
- Некоторые культуры лучше оставить в покое или ограничиться минимальным уходом, особенно когда речь идет об азотных удобрениях ранней весной. Чрезмерное питание в этот период часто приводит к тому, что растение формирует слишком мягкие, водянистые побеги, которые легко ломаются и хуже выдерживают ветер, дожди и перепады температур.