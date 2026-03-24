Фахівці Gardening Know How зазначають: помилки саме в цей період найчастіше призводять до того, що кущі стають рідкими, дерев'яніють або майже не цвітуть.
Що робити з лавандою навесні?
Перші роботи з лавандою проводять одразу після стабільного потепління, коли вже немає сильних нічних морозів.
- Санітарна обрізка
На старті видаляють:
- сухі та зламані пагони гілки,
- пошкоджені снігом або морозом слабкі верхівки, які не пережили зиму.
Це дозволяє рослині не витрачати сили на "мертвий" матеріал.
- Формувальна обрізка
Це ключовий етап, який визначає вигляд куща на весь сезон. Молоді кущі вкорочують приблизно до 10 – 12 сантиметрів, формують округлу або напівсферичну форму, стимулюють розгалуження нових пагонів. Саме ця процедура робить лаванду густою та компактною.
- Омолоджувальна обрізка
Для старих рослин застосовують більш радикальний підхід:
- видаляють частину здерев'янілих гілок,
- омолодження проводять поступово (краще за 2 сезони).
Це зменшує ризик загибелі куща і дозволяє зберегти частину цвітіння.
Чим підживити лаванду у березні?
Головне завдання весняного підживлення – стимулювати ріст зеленої маси. Фахівці радять: використовувати комплексні добрива з перевагою азоту обирати збалансовані суміші (NPK), а не "чистий" азот.
У березні також важливо:
- обережно розпушити ґрунт біля коренів,
- забезпечити дренаж талих вод,
- уникати застою вологи, який провокує загнивання.
Як пише House Digest, На відміну від більшості рослин, лаванда не потребує багатого на поживні речовини ґрунту. Навпаки – надлишок вітамінів і мінералів гальмує її розвиток і зменшує кількість квітів. Натомість секретний інгредієнт, що їй потрібен, – це гравій.
Які рослини краще не чіпати навесні?
- Навесні багато садівників роблять типову помилку – починають активно "підживлювати все підряд", вважаючи, що добрива автоматично покращать ріст і цвітіння. Насправді для частини багаторічних рослин надлишкове втручання може бути шкідливим.
- Деякі культури краще залишити в спокої або обмежитися мінімальним доглядом, особливо коли йдеться про азотні добрива ранньою весною. Надмірне живлення в цей період часто призводить до того, що рослина формує занадто м'які, водянисті пагони, які легко ламаються і гірше витримують вітер, дощі та перепади температур.