Фахівці Gardening Know How зазначають: помилки саме в цей період найчастіше призводять до того, що кущі стають рідкими, дерев'яніють або майже не цвітуть.

Що робити з лавандою навесні?

Перші роботи з лавандою проводять одразу після стабільного потепління, коли вже немає сильних нічних морозів.

  • Санітарна обрізка

На старті видаляють:

  • сухі та зламані пагони гілки,
  • пошкоджені снігом або морозом слабкі верхівки, які не пережили зиму.

Це дозволяє рослині не витрачати сили на "мертвий" матеріал.

  • Формувальна обрізка

Це ключовий етап, який визначає вигляд куща на весь сезон. Молоді кущі вкорочують приблизно до 10 – 12 сантиметрів, формують округлу або напівсферичну форму, стимулюють розгалуження нових пагонів. Саме ця процедура робить лаванду густою та компактною.

  • Омолоджувальна обрізка

Для старих рослин застосовують більш радикальний підхід:

  • видаляють частину здерев'янілих гілок,
  • омолодження проводять поступово (краще за 2 сезони).

Це зменшує ризик загибелі куща і дозволяє зберегти частину цвітіння.


Чим підживити лаванду для пишного цвітіння / Фото Unsplash

Чим підживити лаванду у березні?

Головне завдання весняного підживлення – стимулювати ріст зеленої маси. Фахівці радять: використовувати комплексні добрива з перевагою азоту обирати збалансовані суміші (NPK), а не "чистий" азот.

У березні також важливо:

  • обережно розпушити ґрунт біля коренів,
  • забезпечити дренаж талих вод,
  • уникати застою вологи, який провокує загнивання.

Як пише House Digest, На відміну від більшості рослин, лаванда не потребує багатого на поживні речовини ґрунту. Навпаки – надлишок вітамінів і мінералів гальмує її розвиток і зменшує кількість квітів. Натомість секретний інгредієнт, що їй потрібен, – це гравій.

Які рослини краще не чіпати навесні?

  • Навесні багато садівників роблять типову помилку – починають активно "підживлювати все підряд", вважаючи, що добрива автоматично покращать ріст і цвітіння. Насправді для частини багаторічних рослин надлишкове втручання може бути шкідливим.
  • Деякі культури краще залишити в спокої або обмежитися мінімальним доглядом, особливо коли йдеться про азотні добрива ранньою весною. Надмірне живлення в цей період часто призводить до того, що рослина формує занадто м'які, водянисті пагони, які легко ламаються і гірше витримують вітер, дощі та перепади температур.