Фахівці Gardening Know How зазначають: помилки саме в цей період найчастіше призводять до того, що кущі стають рідкими, дерев'яніють або майже не цвітуть.

Що робити з лавандою навесні?

Перші роботи з лавандою проводять одразу після стабільного потепління, коли вже немає сильних нічних морозів.

Санітарна обрізка

На старті видаляють:

сухі та зламані пагони гілки,

пошкоджені снігом або морозом слабкі верхівки, які не пережили зиму.

Це дозволяє рослині не витрачати сили на "мертвий" матеріал.

Формувальна обрізка

Це ключовий етап, який визначає вигляд куща на весь сезон. Молоді кущі вкорочують приблизно до 10 – 12 сантиметрів, формують округлу або напівсферичну форму, стимулюють розгалуження нових пагонів. Саме ця процедура робить лаванду густою та компактною.

Омолоджувальна обрізка

Для старих рослин застосовують більш радикальний підхід:

видаляють частину здерев'янілих гілок,

омолодження проводять поступово (краще за 2 сезони).

Це зменшує ризик загибелі куща і дозволяє зберегти частину цвітіння.



Чим підживити лаванду у березні?

Головне завдання весняного підживлення – стимулювати ріст зеленої маси. Фахівці радять: використовувати комплексні добрива з перевагою азоту обирати збалансовані суміші (NPK), а не "чистий" азот.

У березні також важливо:

обережно розпушити ґрунт біля коренів,

забезпечити дренаж талих вод,

уникати застою вологи, який провокує загнивання.

Як пише House Digest, На відміну від більшості рослин, лаванда не потребує багатого на поживні речовини ґрунту. Навпаки – надлишок вітамінів і мінералів гальмує її розвиток і зменшує кількість квітів. Натомість секретний інгредієнт, що їй потрібен, – це гравій.

