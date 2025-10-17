С приближением холодов и вероятных блэкаутов многие люди ищут альтернативные способы обогрева. Но в желании обогреть дом, мы нередко можем забыть о безопасности.

На что стоит обратить внимание – рассказали эксперты издания Homes And Gardens, передает 24 Канал.

Какие ошибки чаще всего допускают люди?

Использование газовой плиты для обогрева комнат

Несмотря на то, что иногда люди нагревают дом с помощью газовой плиты, это – опасно. Газовая плита предназначена для приготовления пищи, а не для длительного обогрева. Она:

сжигает кислород в помещении, что может привести к кислородному голоданию;

выделяет вредные газы (например, окись азота, угарный газ), особенно если вентиляция неполная;

создает повышенный риск пожара, если оставить ее без присмотра или расположить рядом легковоспламеняющиеся вещи.



Как нельзя обогревать дом / Фото Unsplash

Использование газовых баллонов или туристических плиток внутри

Такие приборы часто используют во время отключений. Но это очень рискованно, если не обеспечена надлежащая вентиляция или правильная эксплуатация. Они могут привести к отравлению угарным газом или даже взрыву.

Использование неисправной техники или устройств, которые не предназначены для обогрева

Например, ставить бытовую плиту или духовку постоянно включенной на "максимум" или применять устройства с поврежденными проводами – все это очень опасно.

Как безопасно обогревать дом?

Westward Housing советует использовать электрические обогреватели, которые имеют:

защиту от перегрева,

таймеры,

автоматическое отключение.

Обеспечьте минимальную вентиляцию – хотя бы небольшой приток чистого воздуха. Газовые и керосиновые нагреватели допускаются лишь при условии строгого соблюдения инструкций и надлежащей вентиляции.

Как подготовиться к блэкаутам?