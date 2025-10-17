З наближенням холодів та ймовірних блекаутів багато людей шукають альтернативні способи обігріву. Але у бажанні обігріти оселю, ми нерідко можемо забути про безпеку.

На що варто звернути увагу – розповіли експерти видання Homes And Gardens, передає 24 Канал.

Які помилки найчастіше допускають люди?

Використання газової плити для обігріву кімнат

Попри те, що інколи люди нагрівають оселю за допомогою газової плити, це – небезпечно. Газова плита призначена для приготування їжі, а не для тривалого обігріву. Вона:

спалює кисень у приміщенні, що може призвести до кисневого голодування;

виділяє шкідливі гази (наприклад, окис азоту, чадний газ), особливо якщо вентиляція неповна;

створює підвищений ризик пожежі, якщо залишити її без нагляду чи розташувати поряд легкозаймисті речі.



Як не можна обігрівати оселю / Фото Unsplash

Використання газових балонів або туристичних плиток усередині

Такі прилади часто використовують під час відключень. Але це дуже ризиковано, якщо не забезпечена належна вентиляція або правильна експлуатація. Вони можуть призвести до отруєння чадним газом або навіть вибуху.

Використання несправної техніки чи пристроїв, які не призначені для обігріву

Наприклад, ставити побутову плиту чи духовку постійно включеною на "максимум" або застосовувати пристрої з ушкодженими проводами – усе це дуже небезпечно.

Як безпечно обігрівати оселю?

Westward Housing радить використовувати електричні обігрівачі, що мають:

захист від перегріву,

таймери,

автоматичне відключення.

Забезпечте мінімальну вентиляцію – хоча б невеликий приплив чистого повітря. Газові та керосинові нагрівачі допускаються лише за умови суворого дотримання інструкцій і належної вентиляції.

Як підготуватися до блекаутів?