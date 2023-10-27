Достеменно невідомо, коли ворог завдаватиме масованих ударів. Відтак, ми закликаємо не зволікати та вже почати готуватися до можливих блекаутів. Зараз це легше зробити щонайменше тому, що немає ажіотажу та є можливість придбати те, що може вам знадобитися, щоб пережити вимкнення світла.

Читайте також Вже розгорнули пункти незламності: скільки вони можуть прийняти людей

Порадами поділилася міська влада Києва. Вона зібрала поради, які допоможуть кожному з нас пережити блекаути. Дізнайтеся, що потрібно зробити.

Як підготуватися до блекаутів

1. Зробіть запас води. Мовиться як про питну, так і технічну. Розрахуйте їх так: на дорослу людину на добу знадобиться 3 літри питної води та 10 – 12 літрів технічної. Зробіть запаси щонайменше на три доби. За цим посиланням можна знайти мапу бюветів у місті Київ.

2. Зробіть запас їжі. Мовиться про продукти, які не псуватимуться без холодильника та не потребують електроенергії, щоб їх приготувати. Це можуть бути:

м'ясні, рибні та овочеві консерви;

сушене та в'ялене м'ясо;

сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування і супи, які необхідно заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури);

хлібці, печиво, сухарі;

сухофрукти, горішки;

шоколад, цукерки;

енергетичні батончики.



Які продукти варто купити / Інфографіка 24 Каналу

3. Зарядіть джерела живлення. Мовиться про павербанки та зарядні станції.

4. Запасіться джерелами світла. Зробіть запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок та іншого, що забезпечить вас світлом в оселі.

5. Домашня аптечка. Слід заглянути у домашню аптечку та переконатися, що в ній є всі необхідні ліки.

6. Радіо. Вам необхідно мати FM-радіо, яке працюватиме на батарейках. Його роль може виконувати також рація.

7. Газовий пальник. Вам слід також підготувати туристичний пальник із газовим балоном або на сухому спирті. За цим посиланням можна ознайомитися з правилами зберігання та користування ними.

8. Пожежна безпека. Важливо також потурбуватися про неї. У вашій оселі має бути вогнегасник. Його варто зберігати біля місць, де ви користуватиметеся пальником або запалюватимете свічки.

9. Поміняйте лампочки. Також варто в оселі звичайні лампи розжарювання поміняти на LED. Це дозволить вам зменшити споживання електроенергії.

10. Потурбуйтеся про тепло в оселі. Можливо, годинами не буде можливості обігрівати оселю. Тож, щоб не втікало тепло, варто заклеїти стики вікон і перевірити зовнішню ізоляцію вікон. Також рекомендують помістити між стіною і батареєю алюфом.

11. Теплі речі вдома. Також варто потурбуватися, щоб у вашій оселі були теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для ваших домашніх улюбленців.

12. Безпека на вулиці. Крім того, варто потурбуватися про власну безпеку, коли виходитиме на вулицю у темну пору дня. На вас має бути світлорефлекторний одяг або ж світловідбивальні стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаку.



Що має бути в оселі перед блекаутом / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Під час блекаутів працюватимуть пункти обігріву. Закликаємо вас ознайомитися з мапою у своєму населеному пункті, щоб знати, куди можна прийти зарядити пристрої, зігрітися та просто випити теплого чаю.

Наостанок не забувайте, що важливо не панікувати. У випадку блекаута паніка – не помічник. Підходьте до проблеми з холодним розумом і пам'ятайте, що у найтемніші часи найкраще видно світлих людей.