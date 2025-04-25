Ремонт затирки между плиткой своими руками: пошаговое руководство для мастеров
- Обновление затирки между плиткой можно выполнить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции.
- Процесс включает очистку старой затирки, удаление пыли, нанесение новой затирки и ее очистку, с последующим нанесением герметика.
Со временем затирка между плиткой может терять свой вид – трескаться, тускнеть, расслаиваться. Это не только портит внешний вид, но и создает риск появления плесени и бактерий.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, к счастью, обновление затирки – относительно простой и бюджетный процесс, с которым можно справиться самостоятельно. Пошаговую инструкцию, как это сделать правильно, рассказываем далее.
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Шаг 1. Очистите старую затирку
Смешайте равные части белого уксуса и воды. Окуните щетку или старую зубную щетку в раствор и тщательно очистите поврежденный участок. Вытрите остатки влажной тканью.
Шаг 2. Подберите новую затирку
Воспользуйтесь образцами, чтобы выбрать цвет, максимально похожий на имеющийся. Тип затирки выбирайте в зависимости от ширины швов:
Если швы до 0,3 сантиметра – используйте нешлифованную затирку. Если шире – шлифованную.
Для стеклянной, металлической или мраморной плитки всегда используйте только нешлифованную затирку.
Шаг 3. Удалите старую затирку
С помощью пилы для затирки осторожно соскребите верхний слой старой затирки. Избегайте повреждения плитки. Не забудьте о защите глаз и дыхательных путей.
Шаг 4. Удалите пыль и остатки
Пропылесосьте швы между плиткой, чтобы убрать пыль и мелкие частицы затирки.
Шаг 5. Подготовьте плитку
Пройдитесь влажной губкой по швам и плитке. Избегайте избыточной влаги. Если используете эпоксидную затирку – дайте поверхности полностью высохнуть.
Шаг 6. Нанесите новую затирку
Используйте шпатель или терку. Щедро нанесите затирку на швы, хорошо вдавливая ее в пространство между плитками. Не волнуйтесь из-за излишков – их можно убрать позже.
Шаг 7. Удалите лишнюю затирку
Держите шпатель под углом 45° и проведите им по плитке, снимая излишки. Убедитесь, что швы полностью заполнены.
Шаг 8. Очистите поверхность
Через 15 – 30 минут после нанесения протрите плитку влажной губкой, слегка надавливая. Часто промывайте губку в чистой воде. Для эпоксидной затирки может потребоваться дополнительное скрабирование.
Шаг 9. Дайте затирке высохнуть
В зависимости от типа затирки, полное высыхание длится 24 – 48 часов. Когда появится белесый налет – отполируйте плитку сухой тканью или воспользуйтесь специальным средством для удаления налета.
Шаг 10. Нанесите герметик
Если вы используете акриловую латексную затирку – обязательно нанесите герметик после полного высыхания.
Когда обратиться к профессионалу
Если затирка трескается повторно или оказывается, что основа плитки повреждена, возможно, стоит проконсультироваться с мастером.
Также обращайтесь к специалистам, если не уверены в своих силах или хотите идеальный результат без хлопот.
Кстати, чтобы проблем с плиткой было как можно меньше, важно правильно ее выбирать, в частности для ванной комнаты, где высокий уровень влаги.