Ремонт затирки между плиткой своими руками: пошаговое руководство для мастеров

Со временем затирка между плиткой может терять свой вид – трескаться, тускнеть, расслаиваться. Это не только портит внешний вид, но и создает риск появления плесени и бактерий.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, к счастью, обновление затирки – относительно простой и бюджетный процесс, с которым можно справиться самостоятельно. Пошаговую инструкцию, как это сделать правильно, рассказываем далее.

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Шаг 1. Очистите старую затирку

Смешайте равные части белого уксуса и воды. Окуните щетку или старую зубную щетку в раствор и тщательно очистите поврежденный участок. Вытрите остатки влажной тканью.

Шаг 2. Подберите новую затирку

Воспользуйтесь образцами, чтобы выбрать цвет, максимально похожий на имеющийся. Тип затирки выбирайте в зависимости от ширины швов:

Если швы до 0,3 сантиметра – используйте нешлифованную затирку. Если шире – шлифованную.

Для стеклянной, металлической или мраморной плитки всегда используйте только нешлифованную затирку.

Шаг 3. Удалите старую затирку

С помощью пилы для затирки осторожно соскребите верхний слой старой затирки. Избегайте повреждения плитки. Не забудьте о защите глаз и дыхательных путей.

Шаг 4. Удалите пыль и остатки

Пропылесосьте швы между плиткой, чтобы убрать пыль и мелкие частицы затирки.

Шаг 5. Подготовьте плитку

Пройдитесь влажной губкой по швам и плитке. Избегайте избыточной влаги. Если используете эпоксидную затирку – дайте поверхности полностью высохнуть.

Обновить затирку можно самостоятельно / Фото Freepik

Шаг 6. Нанесите новую затирку

Используйте шпатель или терку. Щедро нанесите затирку на швы, хорошо вдавливая ее в пространство между плитками. Не волнуйтесь из-за излишков – их можно убрать позже.

Шаг 7. Удалите лишнюю затирку

Держите шпатель под углом 45° и проведите им по плитке, снимая излишки. Убедитесь, что швы полностью заполнены.

Шаг 8. Очистите поверхность

Через 15 – 30 минут после нанесения протрите плитку влажной губкой, слегка надавливая. Часто промывайте губку в чистой воде. Для эпоксидной затирки может потребоваться дополнительное скрабирование.

Шаг 9. Дайте затирке высохнуть

В зависимости от типа затирки, полное высыхание длится 24 – 48 часов. Когда появится белесый налет – отполируйте плитку сухой тканью или воспользуйтесь специальным средством для удаления налета.

Шаг 10. Нанесите герметик

Если вы используете акриловую латексную затирку – обязательно нанесите герметик после полного высыхания.

Когда обратиться к профессионалу

Если затирка трескается повторно или оказывается, что основа плитки повреждена, возможно, стоит проконсультироваться с мастером.

Также обращайтесь к специалистам, если не уверены в своих силах или хотите идеальный результат без хлопот.

Кстати, чтобы проблем с плиткой было как можно меньше, важно правильно ее выбирать, в частности для ванной комнаты, где высокий уровень влаги.