Если вы когда-нибудь заходили в чей-то дом и чувствовали, что он немного странный, возможно, виной этому был плохой дизайн коридора.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, оформить это пространство действительно может быть немного сложно, поскольку вход обычно небольшой. Каких ошибок стоит избегать, чтобы создать надлежащую приветственную атмосферу для всех, рассказываем далее.

Что портит вход в дом?

Отсутствие места для обуви и верхней одежды

Для удобства и чтобы посетители чувствовали себя желанными гостями, в коридоре должен быть шкаф для верхней одежды или даже просто вешалка, а также коврик или полочка, чтобы люди могли оставлять свою обувь.

Слишком много беспорядка

Если все мелочи хранить у входа, у гостей сложится впечатление о захламленности дома. Пространство в коридоре должно быть организованным и опрятным. Для этого стоит добавить консоль с ящиками и другими закрытыми местами для хранения, чтобы скрыть солнцезащитные очки, ключи, почту и другие вещи.

Плохое освещение

Вход без надлежащего освещения делает пространство неприветливым, а это не то первое впечатление, что нужно. Поэтому, стоит позаботиться о свете, в частности, если места на полу мало, можно выбрать декоративный потолочный светильник, чтобы привлечь внимание к потолку.

Нехватка мест для сидения

Нет, о нескольких креслах для сидения во время разговоров речь не идет, но понадобится место, где люди смогут сидеть, когда будут обувать или снимать обувь. Небольшой стул или скамейка, где гости могут переобуться или взять тапочки, может значительно добавить комфорта.

Отсутствие акцентов

Коридор – достаточно утилитарное место, но там точно найдется место для хотя бы нескольких произведений искусства и дизайна, которые помогут оживить пространство и сделать его более интересным.

