Так, эксперты выделяют 6 цветов, в которые никогда не следует красить входные двери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Мягкие цвета

Светлые, мягкие цвета кажутся привычным вариантом для входных дверей, но на самом деле они могут иметь негативное влияние. Например, такие оттенки, как румяно-розовый или бежевый, часто могут казаться устаревшими, банальными, а иногда – даже выцветшими.

Лучше использовать более глубокие, насыщенные оттенки, которые создают ощущение контраста и изысканности. Темно-синий, вишнево-красный или даже темно-зеленый добавят акцентов.

Оранжевый

Оранжевые двери могут иметь идеальный вид, к примеру, в Португалии, но он слишком резкий для некоторых экстерьеров. Его сложно сочетать с другими цветами и материалами, поэтому с таким ярким цветом следует быть максимально осторожным.



Желтый цвет – не лучший вариант для дверей / Фото Unsplash

Желтый

Теоретически, желтый цвет добавляет тепла и энергии ко входу в дом. Но на практике не все так идеально работает. Конечно, желтый цвет сделает двери ярким акцентом, но этот цвет может лишить дом изысканности. Вместо этого лучше выбрать трендовый оттенок Butter Yellow, который является главным цветом 2025 года.

Белый и черный

Контрастные белый и черный могут сделать экстерьер дома скучным. Если вы хотите темные двери, то лучше выбрать цвета вроде лесной зеленый, темно-синий или графитовый.



Почему не стоит делать двери бирюзовыми / Фото Unsplash

Бирюзовый

Когда дело доходит до внешнего вида, бирюзовый цвет может быть рискованным. Хотя он и эффектный, но, как и оранжевый, его сложно совместить с обычными внешними материалами, такими как кирпич, камень или нейтральный сайдинг. Если же хочется добавить цветов, то лучше выбрать красный. Это вневременной вариант, который легко совместить с другими материалами.

Ранее эксперты рассказали, в какой цвет лучше всего красить дом. Однако важно помнить, что идеальный цвет зависит от архитектуры дома, окружения и климата.