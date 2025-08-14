Якщо ви коли-небудь заходили до чийогось будинку і відчували, що він трохи дивний, можливо, виною цьому був поганий дизайн коридору.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, оформити цей простір дійсно може бути трохи складно, оскільки вхід зазвичай невеликий. Який помилок варто уникати, щоб створити належну вітальну атмосферу для всіх, розповідаємо далі.

Що псує вхід у будинок?

Відсутність місця для взуття та верхнього одягу

Для зручності та щоб відвідувачі почувалися бажаними гостями, у коридорі має бути шафа для верхнього одягу або навіть просто вішалка, а також килимок чи поличка, щоб люди могли залишати своє взуття.

Занадто багато безладу

Якщо всі дрібниці зберігати біля входу, у гостей складеться враження про захаращеність будинку. Простір у коридорі має бути організованим та охайним. Для цього варто додати консоль з шухлядами та іншими закритими місцями для зберігання, щоб приховати сонцезахисні окуляри, ключі, пошту та інші речі.

Вхід формує враження про весь дім / Фото Pexels

Погане освітлення

Вхід без належного освітлення робить простір непривітним, а це не те перше враження, що потрібно. Відтак, варто подбати про світло, зокрема, якщо місця на підлозі замало, можна обрати декоративний стельовий світильник, щоб привернути увагу до стелі.

Брак місць для сидіння

Ні, про кілька крісел для сидіння під час розмов не йдеться, але знадобиться місце, де люди зможуть сидіти, коли взуватимуть або зніматимуть взуття. Невеликий стілець або лавка, де гості можуть перевзутися або взяти капці, може значно додати комфорту.

Відсутність акцентів

Коридор – досить утилітарне місце, але там точно знайдеться місце для хоча б кількох витворів мистецтва та дизайну, які допоможуть оживити простір й зробити його цікавішим.

До слова, перше враження про будинок починається ще з входу, тож варто уникати 6 найгірших кольорів для вхідних дверей.