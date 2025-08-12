Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, усе зовсім не так. Навіть невеликі витрати при правильному застосуванні здатні перетворити дім. Бюджетні поради щодо оформлення житла, які матимуть великий ефект, розповідаємо далі.

Як надати будинку дизайнерського вигляду?

Зосередьтеся на вході

Перше враження має значення, тож переконайтеся, що воно буде гарним. Усуньте біля входу скупчення речей та додайте кілька аксесуарів.

До прикладу, це може бути дзеркало, що відбиває світло та робить простір візуально більшим, а також невеликий столик, ваза з квітами та свіжий килимок. Навіть такий маленький простір може створити великий настрій.

Надавайте пріоритет природному освітленню

Зверніть увагу на вікна. Звичайно, вони мають бути чистими, але вам також слід подивитися на те, чи ваші карнизи розташовані на правильній висоті.

Якщо хочете миттєво зробити будь-яку кімнату більшою та світлішою, повісьте карнизи для штор ближче до стелі та використовуйте довгі штори нейтрального кольору, які ледь торкаються підлоги. Це притягує погляд і робить стелі візуально вищими.

Слідкуйте за дрібницями

Для того, щоб будинок виглядав оформленим професійно, від бордюру до заднього двору – усе має бути доведено до ладу. Хай то буде обрізка кущів, миття патіо під тиском, перефарбування плінтусів чи видалення будь-яких зношених меблів або більше непотрібних речей – докладіть додаткових зусиль, щоб показати, що про будинок дбають.

До слова, важливо також слідкувати за трендами.